Apple confirme que chaque modèle d’iPhone 16 est équipé de 8 Go de RAM à l’intérieur, ce qui correspond à l’iPhone 15 Pro et Pro Max

Près d’une semaine après le grand dévoilement de la série iPhone 16, Apple a enfin confirmé l’une des spécifications clés de ces nouveaux téléphones phares : tous les modèles de la gamme sont équipés de 8 Go de RAM.

Comme repéré par 9to5MacJohny Srouji, un dirigeant d’Apple, a confirmé le montant de 8 Go dans une interview avec Geekerwan. Apple n’inclut pas la RAM dans les fiches techniques officielles de ses iPhones, pour une raison ou une autre, donc un travail de détective est généralement nécessaire pour établir la quantité de mémoire que ces téléphones ont à l’intérieur.

Il y a quelques jours, un code repéré dans un outil de développement officiel d’Apple suggérait que tous les modèles d’iPhone 16 étaient bel et bien équipés de 8 Go de RAM, et nous en avons désormais la confirmation. L’année dernière, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max disposaient de 8 Go de RAM, tandis que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus se contentaient de 6 Go.

Cela signifie qu’il s’agit d’une mise à niveau pour l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, mais l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max n’ont pas de RAM supplémentaire cette année. Cela signifie également qu’il y a moins de distinction entre les modèles standard et Pro.

Comparaison des spécifications

Le Pixel 9 dispose de 12 Go de RAM à l’intérieur (Crédit image : Future)

L’absence d’augmentation de la RAM est un peu décevante, surtout si l’on considère qu’Apple Intelligence est sur le point d’être déployé : les tâches d’IA occupent beaucoup de mémoire, en particulier lorsque le traitement est effectué sur l’appareil, donc une RAM supplémentaire est certainement utile.

Cela signifie également que les téléphones d’Apple sont bien en retard sur leurs concurrents Android en ce qui concerne cette spécification particulière. Le Google Pixel 9 récemment lancé, par exemple, est équipé de 12 Go de RAM, et alors que le Samsung Galaxy S24 dispose de 8 Go de RAM à l’intérieur, le Samsung Galaxy S24 Ultra porte ce chiffre à 12 Go.

Cependant, ces spécifications brutes ne racontent pas nécessairement toute l’histoire : comme Apple a un contrôle total sur chaque partie de la conception et de l’architecture de l’iPhone, il est souvent en mesure d’ajouter des optimisations et des ajustements qui compensent les spécifications de niveau inférieur. La capacité de la batterie en est un autre exemple : les iPhones peuvent souvent égaler leurs rivaux en termes d’autonomie, même avec des batteries plus petites.

Avec le lancement d’iOS 18 demain et l’apparition d’Apple Intelligence peu de temps après, nous devrons attendre de voir comment ces 8 Go de RAM affectent les performances logicielles. En attendant, consultez notre test pratique de l’iPhone 16.