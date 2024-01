Apple confirme quand une mise à jour importante de l’iPhone arrive

Le prochain logiciel iPhone arrivera plus tard ce mois-ci. Et quand exactement vient d’être confirmé par Apple. La société l’a révélé, presque par accident, semble-t-il, lorsqu’elle a confirmé un produit complètement différent, et cela signifie que nous savons maintenant quand nous attendre à iOS 17.3.

David Phélan

Ceci est important car il s’agit d’une version avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont une très remarquable, la protection des appareils volés, qui peut vous aider à vous protéger si votre iPhone est volé par une personne ayant accès à votre mot de passe. Avec cette nouvelle fonctionnalité, il sera beaucoup plus difficile pour le voleur d’accéder à vos applications bancaires ou de vous empêcher d’accéder à votre téléphone. Voici ce qui s’est passé.

Apple vient d’annoncer un nouveau bracelet sport pour l’Apple Watch. Il s’appelle le Black Unity Sport Band et dans le communiqué de presse qui a lancé la collection Black Unity de cette année, la société a fait référence au fond d’écran pour iPhone et iPad lié au groupe sportif.

Vers la fin de la version, enfoui dans les notes de prix et de disponibilité indiquant que le bracelet sportif serait disponible à partir du 23 janvier, Apple a déclaré : « Le nouveau fond d’écran Unity Bloom pour iPhone et iPad pour l’écran de verrouillage sera également disponible la semaine prochaine. et nécessite un iPhone Xs ou version ultérieure exécutant iOS 17.3 et un iPad (6e génération et versions ultérieures), un iPad mini (5e génération et versions ultérieures), un iPad Air (3e génération et versions ultérieures), un iPad Pro 12,9 pouces (2e génération et versions ultérieures), 10,5- iPad Pro pouces et iPad Pro 11 pouces (1re génération et versions ultérieures) exécutant iPadOS 17.3. »

Ce qui confirme que le logiciel arrivera à partir du lundi 22 janvier.

Comme vous le savez peut-être, l’arrivée d’iOS 17.3 aurait pu être considérablement retardée, après la suppression soudaine d’une version buggée pour les développeurs qui provoquait de graves effets indésirables lors de son installation sur certains iPhones. Apple a publié une nouvelle version bêta, mais il n’était pas clair si cela conduirait à reporter la sortie générale à la toute fin du mois ou même en février. Désormais, Apple a mis les choses au clair en déclarant que le produit fini sera chez nous la semaine prochaine.

Les versions release candidates d’iOS 17.3, celle qui précède immédiatement la version générale, ont débarqué le mercredi 17 janvier.

Ce qui laisse la question : quand exactement iOS 17.3 arrivera-t-il ? Nous connaissons la semaine, donc cela pourrait théoriquement être n’importe quel jour à partir du lundi 22 janvier. Mais le Sport Band est en vente à partir du mardi 23 janvier, donc la sortie est programmée pour correspondre à cela, semble-t-il.

Apple adore publier une mise à jour un mardi, ce qui pourrait donc être la date de sortie. Mais je suppose que le lundi 22 janvier est plus probable : Apple voudra que le nouveau fond d’écran soit disponible immédiatement pour tous ceux qui ont acheté le nouveau Sport Band, donc lundi serait idéal.

En d’autres termes, il ne nous faudra que quelques jours avant de l’avoir, de toute façon.

