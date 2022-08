Apple confirme les rumeurs de retard d’iPadOS 16, annonce la sortie d’iPadOS 16.1 après iOS 16

Apple a publié aujourd’hui la septième version bêta du développeur d’iOS 16, annonçant simultanément que l’iPadOS 16, qui, selon les rumeurs, ferait face à un retard de sortie, sera en effet déployé plus tard que d’habitude et non aux côtés d’iOS 16, qui devrait être rendu public. en septembre.

Dans une déclaration à TechCrunchApple a annoncé qu’il publierait iPadOS 16.1 selon son propre calendrier, séparément d’iOS 16, confirmant qu’il n’y aura pas de version iPadOS 16 et qu’iPadOS 16.1 inclura la prise en charge de Stage Manager dès son lancement.

Bien qu’Apple n’ait jamais officiellement partagé de date de sortie prévue pour iPadOS 16, la nouvelle mise à jour pour iPad devait être publiée en septembre, aux côtés d’iOS 16, qui, selon des rapports distincts, est dans les délais et n’est pas affectée par le retard.

C’est une année particulièrement importante pour iPadOS. En tant que plate-forme propre avec des fonctionnalités spécialement conçues pour iPad, nous avons la flexibilité de fournir iPadOS selon son propre calendrier. Cet automne, iPadOS sera livré après iOS, en tant que version 16.1 dans une mise à jour logicielle gratuite.

Mark Gurman de Bloomberg a été le premier à signaler le retard de l’iPadOS 16affirmant plus tôt ce mois-ci que les ingénieurs avaient besoin de plus de temps pour corriger les bogues avec la fonctionnalité multitâche de Stage Manager.

iPadOS 16 inclut de nombreuses fonctionnalités de base de la version phare de l’iPhone de cette année – iOS 16 – à l’exception des mises à jour de l’écran de verrouillage. La mise à jour comprend des onglets et des signets partagés dans Safari, Stage Manager – une nouvelle façon d’effectuer plusieurs tâches sur iPad avec des fenêtres redimensionnables et plusieurs fenêtres qui se chevauchent dans une seule vue, une nouvelle application Météo spécialement conçue pour iPad, un tableau de bord Game Center repensé, et plus encore.

