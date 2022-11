Apple confirme les retards de livraison des iPhone 14 Pro et Pro Max

Apple a publié dimanche une déclaration officielle concernant les restrictions COVID-19 en cours à Zhengzhou, en Chine, où se trouve la principale usine d’assemblage de la série iPhone 14 Pro de Foxconn. La déclaration confirme que la chaîne de montage fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite, ce qui entraînera une baisse des expéditions et des temps d’attente plus longs pour les clients.

La déclaration ne mentionne que les deux iPhones du modèle Pro comme étant concernés et ne précise pas la gravité de la capacité de production réduite pour les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Plus. C’est la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19 qu’Apple publie un communiqué de presse officiel concernant les estimations de production d’iPhone.

