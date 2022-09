Apple confirme le problème de tremblement de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro et annonce un correctif la semaine prochaine

Apple dit un iPhone 14 Pro une mise à jour logicielle arrive pour un problème de bougé de l’appareil photo qui semble se produire lors de l’utilisation de certaines applications tierces, telles que Snapchat et TIC Tac.

“Nous sommes conscients du problème et un correctif sera publié la semaine prochaine”, a déclaré un porte-parole d’Apple à CNET dans un communiqué envoyé par e-mail.

Le problème provoque également des bruits de cliquetis dus au fait que le matériel de stabilisation optique de l’image ne fonctionne pas correctement, selon un rapport publié lundi par Bloomberg.

Ce n’est pas la première mise à jour qu’Apple doit publier depuis le lancement du iPhone 14 le 16 septembre. Apple a publié iOS 16.0.1 la semaine dernière pour résoudre quelques problèmes avec les nouveaux iPhones, y compris des problèmes lors de l’activation et des photos d’apparence douce lors d’un zoom avant sur l’iPhone 14 Pro Max.

Les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max sont les appareils phares d’Apple pour l’année. L’iPhone reste le produit matériel annuel le plus important d’Apple. Au dernier trimestre, l’iPhone contribué à rapporter 40,7 milliards de dollars du chiffre d’affaires, en hausse de 3 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Stimuler une forte demande, et retardspour les nouveaux modèles 14 Pro et Pro Max est le nouveau Appareil photo 48 mégapixels. Il s’agit de la première mise à niveau majeure de mégapixels vers un iPhone depuis l’iPhone 6S et 6S Plus en 2015. Cela ne veut pas dire qu’Apple n’a pas amélioré le matériel de l’appareil photo, mais plutôt le nombre de mégapixels est resté le même, quels que soient les autres changements matériels. Également nouveau et remarquable, avec la mise à niveau de la caméra, est le Dynamic Island, un système logiciel pour aider à faire de la découpe de la caméra en forme de pilule plus une fonctionnalité qu’un compromis.