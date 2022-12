Apple confirme l’arrivée d’Emergency SOS par satellite sur la gamme iPhone 14 en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni aujourd’hui

Apple a confirmé que le SOS d’urgence par satellite sera disponible à partir d’aujourd’hui pour les clients en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni sur tous les modèles d’iPhone 14.

Avec Emergency SOS via satellite, l’iPhone charge en amont les questions vitales pour évaluer la situation de l’utilisateur et lui montre où pointer son téléphone pour se connecter à un satellite. Le questionnaire initial et les messages de suivi sont ensuite transmis aux centres dotés de spécialistes formés par Apple qui peuvent demander de l’aide au nom de l’utilisateur.

Chaque modèle de la gamme iPhone 14 – iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max – prend en charge le SOS d’urgence via satellite, avec des appareils se connectant directement à un satellite et appelant les services d’urgence si un utilisateur a besoin de de l’aide, même s’ils ne sont pas en mesure d’appeler les services d’urgence.

Avec Emergency SOS via satellite, si un utilisateur n’est pas en mesure d’atteindre les services d’urgence car aucune couverture cellulaire ou Wi-Fi n’est disponible, une interface facile à utiliser apparaît sur l’iPhone pour obtenir l’aide de l’utilisateur via une connexion satellite.

Un court questionnaire apparaît pour aider l’utilisateur à répondre aux questions essentielles en quelques clics, qui est transmis aux répartiteurs dans le message initial, pour s’assurer qu’ils sont en mesure de comprendre la situation et l’emplacement d’un utilisateur.

Suite au questionnaire, l’interface guide l’utilisateur vers où pointer son iPhone pour se connecter et envoie le message initial. Ce message inclut les réponses au questionnaire de l’utilisateur ; emplacement, y compris l’altitude ; Niveau de batterie de l’iPhone ; et ID médical, si activé. Le questionnaire et les messages de suivi sont transmis directement par satellite aux répartiteurs qui acceptent les messages texte ou aux centres de relais dotés de spécialistes formés par Apple qui peuvent appeler à l’aide au nom de l’utilisateur. La transcription peut également être partagée avec les contacts d’urgence de l’utilisateur pour les tenir informés.