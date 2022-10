Apple confirme l’arrivée de l’iPhone avec USB-C

Apple a confirmé directement que l’iPhone passe à l’USB-C. Dans une interview avec le Wall Street Journal, le responsable marketing d’Apple, Greg Joswiak, a déclaré que la société remplacerait le port d’éclairage et il a souligné que son équipe n’était pas satisfaite du changement.

L’entretien a également eu lieu avec le vice-président du logiciel Craig Federighi, mais aucun d’entre eux n’a révélé quand exactement le déménagement se produira.

La série iPhone 14 devrait être la dernière de la famille avec un port Lightning

Lors de la conférence Tech Live du WSJ, les dirigeants d’Apple ont déclaré que “les Européens sont ceux qui dictent le calendrier aux clients européens”, ce qui est une manière sophistiquée de ne rien dire sur le calendrier du changement. Joswiak a refusé de répondre si Apple expédiera un connecteur vendu en dehors de l’UE.

L’exécutif a également parlé de l’engagement d’Apple à suivre sa propre voie et à faire confiance à ses ingénieurs plutôt que de se conformer aux normes des législateurs et d’adopter du matériel tiers. Il a même évoqué le micro USB et comment Apple a été poussé à répondre à des exigences irréfléchies.

Le responsable marketing a ajouté que le chargement des briques avec des câbles détachables résolvait le problème de la normalisation, affirmant que le passage à l’USB-C créerait beaucoup de déchets électroniques car les gens sont poussés à acheter de nouveaux câbles et à jeter les anciens.