Apple confirme la sortie d’iOS 16.3 la semaine prochaine

Apple a confirmé la sortie d’iOS 16.3 la semaine prochaine, apportant de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau, notamment des clés de sécurité pour l’identifiant Apple, un nouveau cadran de montre Apple Watch Black Unity et un fond d’écran de verrouillage pour iPhone, des modifications apportées au SOS d’urgence, etc.

Apple a confirmé que iOS 16.3 sortirait la semaine prochaine dans un communiqué de presse partagé mercredi pour annoncer le nouveau Black Unity Apple Watch Sport Loopnotant que le nouveau cadran de la montre et le fond d’écran de l’écran de verrouillage de l’iPhone publiés en commémoration du Mois de l’histoire des Noirs nécessiteront iOS 16.3, qui sera “disponible la semaine prochaine”.

Apple teste iOS 16.3 en version bêta depuis la fin de l’année dernière. Jusqu’à présent, le cycle bêta a révélé que la prochaine mise à jour sera relativement mineure, ajouter des clés de sécurité pour l’identifiant Apple qui renforcent l’authentification à deux facteurs d’Apple en exigeant une clé de sécurité matérielle comme l’un des deux facteurs, ainsi qu’en modifiant sa fonction SOS d’urgence, qui oblige désormais les utilisateurs d’iPhone à relâcher les boutons lors de l’activation du mode SOS d’urgence avant que l’appareil n’appelle automatiquement les services d’urgence.

Avant la sortie du nouveau HomePod de 2e génération d’AppleApple a repensé l’invite de transfert du HomePod lors du transfert de musique d’un iPhone vers un HomePod.