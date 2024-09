Apple confirme à la surprise générale une mise à niveau des performances clés

Apple vient de révéler exactement la quantité de mémoire active (RAM) qui sera présente sur les modèles de la série iPhone 16, ce qu’il ne fait généralement jamais – nous devons généralement le découvrir lors de démontages de matériel auprès de tiers.

Apple iPhone 16 en cinq couleurs. Pomme

Les quatre modèles d’iPhone 16 auront 8 Go de RAM, selon Johnny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles d’Apple, dans une interview avec Geekerwan et repris par 9to5MacL’année dernière, seuls les modèles Pro disposaient d’autant de RAM, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus se contentant de 6 Go. Bien sûr, tous les iPhones ont bien fonctionné et à grande vitesse, mais la RAM supplémentaire est nécessaire pour Apple Intelligence.

« Apple Intelligence est l’une de ces fonctionnalités très importantes que nous souhaitons mettre en place. Nous étudions différentes configurations, à la fois pour le calcul, la bande passante et la capacité de mémoire. Ensuite, nous faisons le bon compromis et équilibrons ce qui est le plus logique. Apple Intelligence était donc une fonctionnalité majeure qui nous a amenés à croire que nous devions atteindre 8 Go », a déclaré Srouji.

Apple est connu pour ne pas installer de composants avant qu’ils ne soient nécessaires : j’ai testé plusieurs téléphones Android avec des puces NFC qui n’ont jamais été utilisées avant leur fin de vie. Apple n’a installé NFC qu’au moment du lancement d’Apple Pay.

iPhone 16 en finition outremer. Pomme

Srouji a déclaré que l’augmentation de la RAM ne concerne pas uniquement Apple Intelligence : « Les 8 Go vont énormément aider dans d’autres applications, notamment les jeux, les jeux haut de gamme, les jeux AAA et les jeux haut de gamme sur l’appareil. Je pense donc que cela va être vraiment, vraiment bénéfique. »

C’est une excellente interview et elle révèle qu’Apple s’attend à ce que les performances de l’iPhone soient exceptionnelles, Srouji affirmant que la puissance du silicium Apple est à la pointe de l’industrie.

« Lorsque nous examinons la configuration, qu’il s’agisse du silicium utilisé dans l’iPhone, l’iPad ou le Mac, nous disposons de nombreux outils de simulation et de modélisation des performances, et nous étudions les données réelles. Nous prenons ensuite en compte, par exemple, la taille de la batterie d’un produit, le système d’alimentation électrique d’un produit, l’enveloppe thermique du produit, car la surconstruction est, encore une fois, un gaspillage. »

La surchauffe était un problème initial sur certains modèles d’iPhone 15, il se peut donc que Srouji ait discrètement dit que ce problème serait résolu avec les nouveaux téléphones. Et le choix de 8 Go de RAM peut également expliquer pourquoi Apple Intelligence sur l’iPhone est limité aux nouveaux modèles et aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

