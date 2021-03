Procon SP, outre le retrait du chargeur, a signalé d’autres problèmes avec le géant basé à Cupertino, y compris la publicité trompeuse, où les clients de l’iPhone 11 Pro ont signalé qu’Apple n’avait pas réparé leurs téléphones après des problèmes d’eau. En dehors de cela, Procon SP a déclaré que certains utilisateurs avaient signalé des problèmes avec certaines fonctions de leurs iPhones après les avoir mis à jour, ce qu’Apple n’a pas aidé. Enfin, le régulateur a un problème avec Apple se dispensant de toutes les garanties légales et implicites et contre les vices cachés ou non apparents, selon le rapport 9to5Mac. Selon le rapport, Fernando Capez, directeur exécutif de Procon-SP, a déclaré: «Apple doit comprendre qu’au Brésil il existe des lois et des institutions solides en matière de protection des consommateurs. Il doit respecter ces lois et ces institutions. »

