Apple conclut un accord avec des investisseurs pour auditer ses pratiques de travail

“Il y a un grand écart apparent entre les politiques déclarées d’Apple en matière de droits de l’homme concernant l’organisation des travailleurs et ses pratiques”, a déclaré Brad Lander, le contrôleur de la ville de New York, qui a aidé à lancer la discussion avec Apple au nom des fonds de pension des travailleurs publics de la ville.

L’évaluation portera sur la question de savoir si Apple respecte sa politique officielle en matière de droits de l’homme en ce qui concerne “la liberté d’association des travailleurs et les droits de négociation collective aux États-Unis”, a déclaré la société dans un communiqué. dépôt la semaine dernière avec la Securities and Exchange Commission.

Dans le cadre de son accord avec la coalition d’investisseurs, qui comprend également d’autres fonds de pension pour les travailleurs syndiqués, Apple a accepté d’engager une société tierce pour mener l’évaluation, a indiqué la coalition dans une lettre au président de la société mardi. La lettre énonçait également des recommandations pour l’évaluation, qui comprennent l’embauche d’une entreprise qui possède une expertise en matière de droits du travail et qui est «aussi indépendante que possible».

Grève des infirmières de New York : Les infirmières du Montefiore Medical Center dans le Bronx et du Mount Sinai à Manhattan ont mis fin à une grève de trois jours après que les hôpitaux ont accepté d’ajouter du personnel et d’améliorer les conditions de travail.

Amazone: Un responsable fédéral du travail a rejeté la tentative de l’entreprise d’annuler une victoire syndicale dans un entrepôt de Staten Island, supprimant ainsi un obstacle majeur aux négociations contractuelles entre le syndicat et l’entreprise.

Une victoire syndicale : Les syndicats ont remporté une grande victoire le 3 janvier, prenant pied parmi environ 300 employés d’un fabricant de jeux vidéo appartenant à Microsoft.

Véhicules électriques: Dans une étape importante pour le secteur, les employés d’une usine de batteries de véhicules électriques dans l’Ohio ont voté pour rejoindre le syndicat United Automobile Workers, citant les problèmes de rémunération et de sécurité comme principales raisons.

Le dossier fédéral d’Apple ne faisait pas explicitement référence à un tiers et la société a refusé de commenter davantage.

Les membres de la coalition d’investisseurs contrôlaient environ 7 milliards de dollars d’actions Apple la semaine dernière, sur une capitalisation boursière de plus de 2 000 milliards de dollars. Dans son dossier financier annonçant l’évaluation, Apple a fourni peu de détails, affirmant qu’il procéderait à l’évaluation d’ici la fin de l’année et qu’il publierait un rapport lié à l’évaluation.

L’année dernière, les travailleurs ont voté pour se syndiquer dans deux magasins Apple – à Townson, dans le Maryland, et à Oklahoma City – et les travailleurs de deux autres magasins ont déposé des pétitions pour organiser des élections syndicales avant de les retirer.

De nombreux travailleurs impliqués dans l’organisation syndicale dans l’entreprise ont déclaré qu’ils aimaient leur travail et ont félicité leur employeur, citant des avantages tels que les soins de santé et les bourses d’actions et la satisfaction de travailler avec les produits Apple. Mais ils ont dit qu’ils espéraient que la syndicalisation les aiderait à gagner un meilleur salaire, une plus grande participation à l’horaire et plus de transparence lorsqu’il s’agit d’obtenir des affectations et des promotions.