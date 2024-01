Apple concède aux banques européennes malgré les inquiétudes concernant le nouveau pouvoir de paiement de la RBA

Le gouvernement fédéral mène des consultations sur de nouvelles lois qui étendraient les pouvoirs de la RBA sur Apple et d’autres plateformes de paiement mondiales.

Les changements apportés au Loi sur les systèmes de paiement (réglementation) de 1998 permettrait à la RBA de créer un « régime d’accès », créant des règles sur l’utilisation des iPhones par les banques pour les paiements, ce qui est apparu comme une question clé dans les soumissions au Trésor sur le projet de loi à la fin de l’année dernière.

L’Australian Banking Association estime que la nouvelle loi devrait garantir que les régulateurs puissent envisager l’accès des banques aux technologies de paiement « gardiennes » ou « indispensables », qui sont utilisées par une proportion croissante de consommateurs et d’entreprises. “L’ABA soutient fermement l’intention de donner à la RBA des pouvoirs clairs pour résoudre un éventail de problèmes susceptibles d’affecter l’accès aux systèmes de paiement”, a-t-il déclaré.

La question de savoir si Apple agit comme un « gardien » – en contrôlant les infrastructures économiques critiques dont les iPhones font désormais partie à mesure qu’ils numérisent les cartes de paiement – ​​a été signalée l’année dernière par le PDG de la Commonwealth Bank, Matt Comyn. Cela fait plusieurs années qu’il met en garde les décideurs politiques contre le pouvoir croissant d’Apple dans le secteur des services financiers.

Apple a déclaré au Trésor dans sa dernière soumission du 1er novembre que si les régulateurs australiens avaient le pouvoir d’imposer un tel régime, les décisions devraient être « correctement mises en balance avec les conséquences potentiellement néfastes pour les participants et le public en général ».

La société basée à Cupertino, en Californie, a exprimé ses inquiétudes quant au fait que le projet de loi « n’identifie aucun élément spécifique qui doit être pris en compte » lors de la proposition d’un régime d’accès ou de normes.

Apple a déjà fait valoir que le contrôle de l’antenne NFC de l’iPhone, qui lui permet également de facturer des frais bancaires lorsque les iPhones effectuent des paiements par carte, est nécessaire pour maintenir la sécurité des iPhones.

Il a également fait valoir que les arguments des banques visent à protéger leur propre pouvoir de marché en matière de paiements, étant donné qu’Apple Pay facilite le basculement entre les cartes émises par différentes banques.

En Europe, où la société risque une éventuelle amende de la part de la commission, la position d’Apple semble s’assouplir.

“Nous nous sommes engagés à fournir aux développeurs tiers de l’Espace économique européen une option qui permettra à leurs utilisateurs d’effectuer des paiements sans contact NFC à partir de leurs applications iOS, distinctes d’Apple Pay et d’Apple Wallet”, a rapporté Reuters. comme je l’ai dit vendredi.

Cette décision pourrait encourager les banques australiennes, qui recherchent un accès équitable au NFC depuis l’arrivée d’Apple Pay en Australie en 2016.

L’année suivante, l’ACCC a refusé d’accorder aux autres grandes banques l’autorisation de négocier collectivement avec Apple l’accès à la technologie NFC.

Mais la présidente de l’ACCC, Gina Cass-Gottlieb, a déclaré en 2022 que l’organisme de surveillance de la concurrence avait collaboré avec l’UE sur l’accès NFC, notamment en examinant si Apple « s’engage dans l’auto-préférence et la restriction de l’accès des concurrents aux fonctionnalités est dans sa réserve de tap-and- go, les paiements sans contact utilisant la puce NFC sur les appareils mobiles Apple vers sa propre application Apple Pay et Apple Wallet ».

Apple a déclaré au Trésor dans sa dernière soumission que le projet de loi « n’est pas une réponse réglementaire proportionnée ni fondée sur des preuves » pour les services qui sont simplement une présentation numérique d’une carte physique.

Il a réitéré qu’il avait un « rôle limité dans les systèmes de paiement » et qu’aucun risque important causé par Apple Pay n’avait été identifié qui rendrait nécessaire une intervention réglementaire.