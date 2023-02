Apple compte plus de 935 millions d’abonnements payants dans le monde

Après avoir annoncé un chiffre d’affaires record de 20,8 milliards de dollars pour son activité Services au cours du premier trimestre de l’exercice 2023Apple a révélé avoir plus de 935 millions d’abonnements payants dans le monde, le plus grand nombre jamais enregistré par la société.

Entre octobre 2022 et décembre 2022, Apple a établi un record de revenus de 20,8 milliards de dollars dans son activité Services, qui couvre Apple Music, iCloud+, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, AppleCare, et plus encore.

La nouvelle est venue après le fabricant d’iPhone a partagé des résultats financiers médiocres pour le premier trimestre de l’exercice 2023marquant la première baisse des ventes d’une année sur l’autre pour la société depuis 2019, le chiffre d’affaires trimestriel ayant atteint 117,2 milliards de dollars, en baisse de 5 % d’une année sur l’autre.

Les derniers résultats du T1 2023 couvrent la période où La valorisation boursière d’Apple est passée sous la barre des 2 000 milliards de dollars alors que les actions ont chuté à leur valeur la plus basse depuis juin 2021 à 125,07 $, la société affichant un bénéfice trimestriel net de 30,0 milliards de dollars, contre un bénéfice trimestriel net de 34,6 milliards de dollars au trimestre de l’année précédente.