L’année dernière, Apple a annoncé qu’il disposait de 1,5 milliard d’appareils actifs, dont ‌iPhone‌, iPod touch, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch, contre 1,4 milliard en janvier 2019.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a révélé qu’Apple compte plus de 1,8 milliard d’appareils actifs dans le monde, rapportant les chiffres jeudi après le fabricant d’iPhone a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre fiscal de 2022, dépassant les attentes de Wall Street en enregistrant un chiffre d’affaires record de 123,9 milliards de dollars, en hausse de 11 % d’une année sur l’autre.

