Apple commercialise désormais Vision Pro comme « l’appareil de divertissement ultime »

Depuis son lancement initial, Apple est resté généralement silencieux sur ce que proposera le Vision Pro, le principal argument de vente étant l’expérience de la vidéo spatiale. Aujourd’hui, Apple dévoile de nouvelles expériences de divertissement et commercialise le casque comme un appareil de divertissement de premier ordre.

“Apple Vision Pro est l’appareil de divertissement ultime”, a déclaré Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple.

Au lancement, les utilisateurs pourront accéder à plus de 150 films 3D, à Apple Immersive Video, aux services de streaming populaires via visionOS, et bien plus encore.

VisionOS fonctionne de manière dynamique avec votre espace physique pour présenter des applications, des jeux et d’autres expériences dans différents environnements : des vues dynamiques avec des paysages sonores qui évoluent en fonction de l’heure de la journée.

Grâce à visionOS, les utilisateurs pourront accéder à une variété de services et de plateformes de divertissement, notamment Apple Music, Apple TV et des services de streaming tels que Disney+, ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto. TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok et MUBI.

VisionOS propose également un mode Voyage, qui permet aux passagers des compagnies aériennes de stabiliser les visuels pour une expérience visuelle idéale en vol, et une fonction Utilisateur invité, qui vous permet de partager des applications et des expériences spécifiques avec votre famille et vos amis, selon Apple.

En plus de l’expérience de visionnage standard Vision Pro, déjà impressionnante avec un écran de 100 pieds de large et une expérience cinématographique dans les environnements, Apple a dévoilé Apple Immersive Video.

La vidéo immersive propose des enregistrements 3D 8K à 180 degrés capturés avec Spatial Audio et conçus pour plonger les spectateurs dans l’histoire. Au lancement, les utilisateurs pourront découvrir une sélection organisée de films et de séries immersifs sur l’Apple TV sans frais supplémentaires, notamment Alicia Keys : salle de répétition, aventure, immersion dans la planète préhistoriqueet Faune.

Enfin, au lancement, les utilisateurs pourront regarder plus de 150 films en 3D, dont des titres tels que Avatar : La Voie de l’Eau et Spider-Man : Dans le Spider-Verse. Les utilisateurs peuvent acheter ou louer une version 3D de leurs films préférés, et les utilisateurs possédant des films avec une édition 3D peuvent accéder à cette version sans frais supplémentaires.

Selon Apple, les applications de streaming telles que Disney+ proposeront également des versions 3D de leurs derniers films au lancement, et les éditions 3D feront leurs débuts parallèlement ou peu de temps après les sorties 2D.

Ces expériences visuelles avancées sont rendues possibles grâce à la technologie impressionnante du Vision Pro, notamment sa paire d’écrans micro-OLED ultra haute résolution avec Dolby Vision. Cette toute nouvelle puce R1 diffuse des images sur chaque écran toutes les 12 millisecondes.

Le casque offre également aux utilisateurs un son impressionnant avec un système Spatial Audio avancé composé de modules audio à double pilote qui transmettent un son spatial personnalisé à chaque oreille avec prise en charge de Dolby Atmos et Lossless Audio, selon Apple.

L’Apple Vision Pro est disponible en précommande à partir du 19 janvier et sera en vente en magasin à partir du 2 février au prix de 3 500 $.