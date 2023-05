Apple commencera à accepter les échanges pour Mac Studio, MacBook Air M2 13 pouces et MacBook Pro ‌M2‌ 13 pouces le jour du keynote de la WWDC

Au milieu des rumeurs d’un nouveau MacBook Air 15 pouces plus grand lancé au début du mois prochain à la WWDCMark Gurman de Bloomberg a annoncé qu’Apple prévoyait de commencer à accepter les échanges pour le dernier Mac Studio, le MacBook Air M2 13 pouces et le MacBook Pro ‌M2‌ 13 pouces le jour du discours d’ouverture de la WWDC.

Dans sa newsletter hebdomadaire Power On, Gurman indique que les machines deviendront éligibles à l’échange avec Apple la semaine prochaine le lundi 5 juin, suggérant apparemment qu’Apple se prépare pour le lancement de son nouveau modèle 15 pouces dans les prochains jours.

La perspicacité suit après qu’il a été rapporté que en préparation du lancement de la machine, Apple détient désormais de grandes quantités de stock auprès des fournisseurs pour assurer une disponibilité adéquate au lancementqui verra Apple proposer deux modèles de MacBook Air pour la première fois depuis plusieurs années

La conception du nouveau MacBook Air 15 pouces ne devrait pas changer radicalement par rapport au modèle actuel de 13,6 pouces annoncé par Apple l’année dernière, avec un écran Liquid Retina, une caméra HD 1080p, une charge MagSafe et plus encore dans quatre nouvelles finitions – minuit, starlight, argent et gris sidéral.

Selon certaines rumeurs, le nouveau MacBook Air 15 pouces comportera la même puce 2M que celle du plus petit modèle 13,6 pouces.