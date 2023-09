Apple commence les livraisons et les retraits en magasin des iPhone 15 et iPhone 15 Pro en Amérique du Nord

Les clients de toute l’Amérique du Nord, y compris ceux des États-Unis et du Canada, commencent désormais à recevoir l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max alors que les livraisons et les retraits en magasin commencent sur tout le continent, après l’Australie. et en Nouvelle-Zélande, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe, où les précommandes ont commencé à arriver au cours des dernières heures en raison du décalage horaire international.

Alors que l’Amérique du Nord commence à se réveiller, Apple commence désormais à ouvrir les portes de ses magasins et à commencer à livrer à domicile les nouveaux appareils, disponibles dès aujourd’hui.

En raison de la taille du continent, certains clients de la côte ouest des États-Unis devront attendre quelques heures supplémentaires avant que leurs appareils précommandés ne commencent à arriver.

Apple a dévoilé la semaine dernière les iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Doté de Dynamic Island, USB-C, de la puce A16 Bionic, d’un design de bord profilé amélioré, d’un nouvel appareil photo principal de 48 MP, d’une recherche de précision pour Find My Friends, de cinq finitions colorées et plus encore, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont disponibles en rose, jaune, vert, bleu et noir avec des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Goà partir de 799 $ (US) et 899 $ (US), respectivement.

Disponibles en quatre finitions, dont le titane noir, le titane blanc, le titane bleu et le titane naturel, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de 6,1 pouces et 6,7 pouces sont dotés d’un tout nouveau bouton d’action personnalisable, d’un système de caméra principale de 48 MP plus avancé. , un nouvel appareil photo téléobjectif 5x exclusif à l’iPhone 15 Pro Max, une conception en titane solide et légère, USB-C, et bien plus encore.