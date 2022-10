Apple commence les livraisons et les ramassages en magasin de nouveaux iPad et M2 iPad Pro en Amérique du Nord

Les clients de toute l’Amérique du Nord, y compris ceux des États-Unis et du Canada, commencent maintenant à recevoir l’iPad d’entrée de gamme repensé et le nouvel iPad Pro M2 alors que les livraisons et les ramassages en magasin commencent à travers le continent, après l’Australie et la Nouvelle-Zélande, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe, où les précommandes ont commencé à arriver au cours des dernières heures en raison des décalages horaires internationaux.

Alors que l’Amérique du Nord commence à se réveiller, Apple commence maintenant à ouvrir les portes de ses magasins et à effectuer des livraisons à domicile pour les nouveaux appareils, qui sont disponibles aujourd’hui aux côtés du tout nouveau Magic Keyboard Folio pour l’iPad d’entrée de gamme.

En raison de la taille même du continent, certains clients de la côte ouest des États-Unis devront attendre quelques heures supplémentaires avant que leurs appareils précommandés ne commencent à arriver.

L’iPad d’entrée de gamme repensé d’Apple comprend un grand écran Liquid Retina de 10,9 pouces, la puce Apple A14 Bionic, un nouvel appareil photo paysage, USB-C, la prise en charge du nouveau Magic Keyboard Folio, et plus encore avec un prix de départ de 449 $ (US).

Propulsé par la puce M2, le nouvel iPad Pro d’Apple a reçu des critiques mitigées, offrant une amélioration significative des performances mais des mises à niveau relativement mineures par rapport au modèle M1 précédent.

Le nouvel iPad Pro est doté d’un processeur à 8 cœurs – jusqu’à 15 % plus rapide que la puce M1 de l’iPad Pro précédent – avec des progrès en termes de performances et d’efficacité des cœurset un GPU à 10 cœurs, offrant des performances graphiques jusqu’à 35 % plus rapides.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.