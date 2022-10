Apple commence à vendre Level Lock +, déverrouillez en appuyant sur iPhone

Les magasins Apple aux États-Unis vendent désormais une serrure de porte d’entrée qui peut être déverrouillée par l’Apple Watch ou l’iPhone d’un utilisateur. Le verrouillage de niveau à 329 $+ est la première serrure prise en charge par Home Key qui a été vendue dans les magasins Apple.

Lorsque le Level Lock+ est installé à l’intérieur d’une porte d’entrée, les utilisateurs peuvent déverrouiller et reverrouiller leur maison à l’aide d’Apple Home Key, une fonctionnalité qui utilise NFC et des jetons sécurisés dans le logiciel d’Apple pour déverrouiller les portes d’un simple toucher. Les utilisateurs peuvent envoyer des clés par SMS à leurs amis ou automatiser le verrouillage de la porte.

Pour Apple, il s’agit d’une étape importante dans le développement d’une fonctionnalité très attendue qui a été annoncée pour la première fois en 2021. Home Key est un exemple d’Apple qui continue de numériser des éléments qui sont normalement transportés dans un portefeuille ou une poche physique, de l’argent aux clés.

De nombreuses nouvelles fonctionnalités logicielles d’Apple ces dernières années visaient à rendre l’iPhone plus précieux pour les utilisateurs afin de les empêcher de passer à d’autres marques de téléphones. Un utilisateur dont la porte d’entrée est étroitement intégrée à son téléphone pourrait être moins susceptible de passer à un téléphone Android.

Certaines des initiatives les plus récentes d’Apple, en particulier ses ambitions de maison intelligente, nécessitent un support matériel ou système tiers étendu pour fonctionner. Mais par rapport aux fonctionnalités des mises à jour iOS où Apple contrôle le matériel et les logiciels, ces nouvelles intégrations peuvent prendre plus de temps pour devenir largement disponibles.

En plus de la clé d’accueil, Apple a Clé de voiture annoncéequi déverrouille les voitures prises en charge par BMW et Hyundai, et clé de la chambre, qui place les clés d’hôtel de chaînes comme Hyatt dans l’application Wallet d’Apple. L’iPhone d’Apple s’intègre plus profondément aux véhicules via CarPlay et étend les services financiers à ses utilisateurs avec Goldman Sachs.

Pour Level Home, c’est une opportunité de se démarquer en tant qu’entreprise technologique sur un marché dominé par quelques grands fabricants de serrures plus anciens, en offrant une fonctionnalité logicielle très demandée par un sous-ensemble de passionnés de maison intelligente.

“Il y a une question qui a été posée en ce moment dans cette catégorie”, a déclaré le PDG de Level, John Martin, à CNBC. « La question est la suivante : une serrure intelligente est-elle un appareil électronique grand public ? Ou est-ce une serrure traditionnelle qui est maintenant intelligente ? »

Les fans de maison intelligente pourraient simplement être enthousiasmés par une nouvelle option de verrouillage Home Key. Depuis les débuts de Home Key en 2021, il n’y a eu qu’un seul modèle de serrure pris en charge en vente aux États-Unis, le Schlage Encode Plus. Les passionnés de maison intelligente sur des forums tels que Reddit ont longuement spéculé sur les entreprises qui pourraient lancer d’autres appareils Home Key au cours de l’année écoulée.

Le niveau élevé de désir des consommateurs Apple pour un nouveau verrou Home Key a été révélé après que les journalistes et les utilisateurs ont pu acheter ou localiser Level Lock + dans certains magasins Apple après avoir accidentellement été mis en vente tôt dans certains endroits au cours de la semaine dernière.

Martin, PDG de Level, a déclaré que l’entreprise avait immédiatement remarqué le articles de blog et buzz sur les réseaux sociaux autour de sa nouvelle écluse.

“Samson, qui est notre CMO, ancien gars de Nike. Il est génial”, a déclaré Martin. “Et il m’appelle dans la nuit comme, ‘Oh mon Dieu, nous sommes à la mode!'”

Certaines personnes sur les forums seront déçues d’apprendre que Level ne mettra pas à jour le firmware de ses anciennes serrures pour prendre en charge la clé d’accueil. Pour la prise en charge de Home Key, les utilisateurs auront besoin du Level Lock+ vendu dans les magasins Apple ou en ligne.

“Nous ne prévoyons pas de faire une mise à jour du firmware pour Touch”, a déclaré Martin. “Nous devions innover la partie de base de la technologie qui se trouve à l’intérieur du produit pour prendre en charge Home Keys d’une manière qui allait être de première classe.”