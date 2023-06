Apple commence à vendre des produits Ted Lasso au centre d’accueil des visiteurs d’Apple Park, et non dans les Apple Stores habituels

Apple a commencé aujourd’hui à vendre des marchandises de sa série Apple TV + Ted Lasso dans son magasin de détail Apple Park Visitor Center, les nouveaux vêtements ne devant plus être vendus dans les Apple Stores classiques, comme l’a noté Mark Gurman de Bloomberg.

Gurman a rapporté le mois dernier qu’il croyait que Apple apporterait une gamme de produits Ted Lasso, qui n’étaient auparavant disponibles que via Warner Bros., à la boutique en ligne d’Apple et aux magasins de détail physiques.y compris des maillots, des chemises et des écharpes de marque AFC Richmond.

Partageant une photo de la nouvelle marchandise sur Twitter, Gurman rapporte que malgré le lancement dans le magasin de détail phare, Apple a demandé à d’autres magasins de détruire le matériel promotionnel pour le lancement de vêtements, affirmant dans un suivi qu’Apple avait retardé ou annulé le lancement de la marchandise dans d’autres endroits.