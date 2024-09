Apple commence à tester un logiciel d’IA conçu pour apporter un Siri plus intelligent à l’iPhone 16

Apple offre à davantage de personnes la possibilité de tester une mise à jour logicielle qui implantera l’intelligence artificielle dans son assistant virtuel Siri et automatisera une variété de tâches fastidieuses sur le dernier iPhone qui sortira vendredi.

La mise à jour gratuite a été mise à disposition jeudi à un public qui a inscrit pour tester le logiciel d’Apple avant sa sortie pour tous les propriétaires d’iPhone le mois prochain. Jeudi, seuls deux iPhones haut de gamme sortis l’année dernière contenaient le processeur amélioré nécessaire pour alimenter les fonctionnalités d’IA incluses dans la mise à jour, mais cela changera vendredi lorsque quatre nouveaux modèles d’iPhone 16 arriveront dans les rayons des magasins.

Tous les modèles d’iPhone 16, dont les prix de départ varient entre 800 et 1 200 dollars, sont équipés pour gérer la nouvelle technologie, que la société commercialise sous le nom d’« Apple Intelligence ». Cette marque fait partie d’un effort visant à distinguer l’IA de l’iPhone de la technologie similaire déjà disponible dans les smartphones sortis plus tôt cette année par Samsung et Google.

Les fonctionnalités d’IA sont présentées comme l’une des principales raisons d’acheter un iPhone 16, donc la publication d’une version de test du logiciel qui alimente la technologie maintenant pourrait inciter davantage de consommateurs à se lancer dans l’un des nouveaux modèles dès que possible.

La technologie d’intelligence artificielle n’est disponible qu’en anglais américain pour le moment, mais elle sera disponible en anglais localisé en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni en décembre. Apple prévoit de s’étendre à d’autres langues et pays l’année prochaine. Les tests du logiciel d’intelligence artificielle commencent quelques jours seulement après qu’Apple ait lancé son dernier système d’exploitation mobile, iOS 18, sur tous ses premiers iPhone.

Une fois la mise à jour iOS 18.1 installée, Siri, souvent maladroit, devrait devenir plus conversationnel, polyvalent et coloré, avec une lumière brillante qui tournera autour de l’écran de l’iPhone lorsqu’il répondra aux demandes. Alors qu’Apple promet que Siri sera capable d’effectuer plus de tâches et sera moins enclin à être confus, il ne pourra pas interagir avec d’autres applications installées sur l’iPhone jusqu’à ce qu’une autre mise à jour logicielle soit publiée à une date encore indéterminée.

D’autres fonctionnalités d’IA de la mise à jour logicielle prendront en charge diverses tâches de rédaction et de relecture, résumeront le contenu des e-mails et d’autres documents. L’IA fournira également une variété d’outils d’édition pour modifier l’apparence des photos et faciliter la recherche d’anciennes images.

Mais la mise à jour initiale n’inclut pas d’autres astuces d’IA à venir, comme la possibilité de créer des émojis personnalisés à la volée ou d’invoquer d’autres images fantaisistes sur demande. Apple prévoit également de permettre à terme à sa suite d’IA de bénéficier de l’aide de ChatGPT d’OpenAI lorsque les utilisateurs le souhaitent.

Outre le nouveau modèle d’iPhone, les fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple fonctionneront également sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max de l’année dernière, car ils disposent de la puce informatique spéciale requise. La mise à jour apportera également la possibilité d’enregistrer des vidéos spatiales sur ces deux modèles d’iPhone 15 qui pourront être visionnées sur le casque Vision Pro d’Apple à 3 500 $.

Mais l’IA ne fonctionnera pas sur des centaines de millions d’autres iPhones qui sont encore utilisés, un inconvénient qui, selon les investisseurs, va s’aggraver. Les ventes de l’appareil omniprésent d’Apple ont récemment chuté.

Cette attente est la principale raison pour laquelle le cours de l’action d’Apple a grimpé de plus de 15 % depuis que la société a présenté en avant-première sa stratégie en matière d’IA en juincréant 500 milliards de dollars de richesse pour les actionnaires. Certains analystes estiment que la demande pour les nouveaux iPhones pourrait propulser la valeur boursière d’Apple au-dessus de 4 000 milliards de dollars pour la première fois au cours de l’année prochaine.