Apple déploie actuellement sa nouvelle politique de confidentialité qui inclut les applications à répertorier avec une étiquette indiquant aux utilisateurs les données qu’elle collecte. Apple a annoncé les nouvelles étiquettes de confidentialité plus tôt cette année, et maintenant il déploie les changements, ce qui signifie que les applications à venir afficheront l’étiquette de confidentialité, permettant aux utilisateurs de prendre une décision plus éclairée. La décision d’Apple d’inclure ces étiquettes a été critiquée par beaucoup comme disant que l’entreprise monopolise la vie privée des utilisateurs au lieu de la protéger. Apple a également déclaré que les étiquettes constitueraient un résumé facile à utiliser des pratiques de confidentialité autodéclarées des développeurs.

Le géant basé à Cupertino a également promis qu’il examinera manuellement les rapports des applications qui ne révèlent pas correctement leurs pratiques de collecte de données. La société a également mis à jour sa page de confidentialité, qui parle désormais des données des utilisateurs et promet un résumé facile à lire des pratiques de collecte de données d’une application. « Nous commençons maintenant à publier ces informations pour les utilisateurs sur toutes nos plates-formes. Ce rapport sur les processus de confidentialité fait partie de la soumission de l’application pour tous les utilisateurs, y compris Apple pour ses propres applications », a déclaré un dirigeant d’Apple lors d’un briefing virtuel.

Plus tôt ce mois-ci, WhatsApp a critiqué la décision d’Apple, affirmant que les politiques sont injustes, car les services préinstallés d’Apple tels que iMessages ne sont pas couverts par la nouvelle politique. Apple, cependant, a répondu en disant que toutes ses applications recevront également des étiquettes sur le Web, si elles ne sont pas répertoriées sur l’App Store.

Les étiquettes de l’App Store indiqueront le type de données qu’une application collecte et si elles seront utilisées pour suivre l’utilisateur. Les développeurs peuvent créer et mettre à jour des étiquettes sur le portail des développeurs, où ils peuvent simplement remplir un formulaire contenant toutes les informations qu’ils peuvent remplir, et cela sera affiché sur la liste App Store de leur application. L’exécutif d’Apple a déclaré dans le briefing virtuel que les informations ne seront pas vérifiées par Apple et s’appuieront sur les rapports de la communauté.