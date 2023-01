Apple commande des dalles OLED pour iPad Pro, les premières à arriver en 2024

Apple a passé des commandes de panneaux OLED pour les futurs appareils iPad Pro et MacBook Pro, ont révélé des sources coréennes. Selon les initiés, les tablettes 11″ et 12,9″ devraient arriver en 2024, tandis que les ordinateurs portables avec les nouveaux panneaux sont prévus pour 2026.

La source affirme également que des panneaux pliables sont envisagés, mais il n’y a pas de plans précis à ce sujet.

Apple utilise actuellement l’écran LCD pour ses tablettes iPad Pro 11 et iPad Pro 12.9. Les nouveaux panneaux sont actuellement en cours de développement et de fabrication à échelle limitée, et il faudra un certain temps avant qu’ils ne soient disponibles pour l’assemblage final.

La situation avec MacBook Pro est similaire – les versions 14″ et 16″ devraient éventuellement faire le changement. Jusqu’à présent, Apple n’utilisait OLED que pour la barre tactile, et elle a été supprimée des ordinateurs portables 2022.

Apple fait pression pour l’adoption d’OLED pour apporter plus de concurrence dans la fabrication de ceux-ci, réduisant éventuellement le prix du panneau. Samsung Display et LG Display devraient être les principaux fournisseurs, car les deux sociétés entretiennent des liens étroits avec Cupertino, car elles fournissent déjà des panneaux pour iPhone.

Source