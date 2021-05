Apple clarifie l’audio sans perte sur Apple Music et assure qu’il arrive sur le HomePod

Apple a publié aujourd’hui un article d’assistance qui clarifie certains détails sur sa prochaine prise en charge audio sans perte sur Apple Music.

Parmi les appareils qui prendront en charge cette fonctionnalité, citons les modèles d’iPhone et d’iPad exécutant la prochaine mise à jour iOS 14.6 ainsi que les Mac exécutant la prochaine mise à jour macOS 11.4.

Sur ces appareils, les utilisateurs peuvent lire de l’audio sans perte jusqu’à 24 bits, 48 ​​kHz, mais les fichiers de résolution plus élevée nécessiteront un DAC externe. En effet, les DAC internes de l’iPhone, de l’iPad, des Mac et de l’adaptateur de prise casque Lightning vers 3,5 mm d’Apple ne sont capables de décoder que l’audio jusqu’à 24 bits, 48 ​​kHz.

Les modèles Apple TV 4K auront également la possibilité d’activer la lecture audio sans perte avec la mise à jour tvOS 11.4. Cet appareil ne prend également en charge rien au-delà de 48 kHz, même lorsqu’il est connecté à un récepteur externe, ce qui est étrange.

Viennent ensuite le HomePod maintenant abandonné et le nouveau HomePod mini. Ces deux appareils auront la possibilité de lire de l’audio sans perte dans une future mise à jour.

Cela nous laisse avec tous les AirPods sans fil, y compris les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max d’origine. Aucun de ceux-ci n’obtiendra un son sans perte car il n’existe actuellement aucun moyen de transmettre l’audio sans perte via Bluetooth. Ces appareils continueront à prendre en charge la transmission uniquement sur AAC.

En ce qui concerne la connexion des AirPods Max à l’aide d’un câble, alors que l’audio lui-même peut être envoyé sans perte aux écouteurs via le câble, les écouteurs convertissent ensuite le signal analogique en numérique, un processus qui n’est pas complètement sans perte. C’est pourquoi Apple ne prétend pas non plus que le mode filaire est sans perte.

Ce qu’Apple ne précise pas dans cet article, c’est comment l’audio sans perte fonctionnera sur les appareils Windows et Android. On pourrait penser que la fonctionnalité ne sera même pas disponible sur ces plates-formes. Bien que cela ne se produise probablement pas, nous devrons simplement attendre juin pour le savoir.

Plus tôt cette semaine, Apple a annoncé qu’il fournirait toute sa bibliothèque de 75 millions de chansons sur Apple Music en mode sans perte. L’audio sans perte est un moyen de compresser la musique qui réduit la taille des fichiers tout en garantissant aucune perte de données. Pour cela, Apple utilise son ALAC ou Apple Lossless Audio Codec. D’autre part, Apple Music utilise actuellement AAC ou Advanced Audio Coding, qui est une technique avec perte de compression audio.

En plus de fournir un son sans perte au format standard ‘Red Book’ de 16 bits, 44,1 kHz, Apple le fournira également jusqu’à 24 bits, 192 kHz. Connus sous le nom d’audio haute résolution, ces taux d’échantillonnage plus élevés nécessitent un DAC ou des convertisseurs numérique-analogique beaucoup plus robustes, d’où les limitations susmentionnées concernant la lecture directe sur votre appareil. La bonne chose est que les DAC abordables sont assez courants de nos jours, et vous pouvez même en obtenir ceux qui ont un amplificateur intégré qui peut se brancher directement sur votre iPhone, iPad ou Mac à l’aide d’un adaptateur USB.

Cela vaut probablement la peine de préciser davantage que l’audio sans perte et l’audio haute résolution ne sont pas la même chose. Vous pouvez avoir un son haute résolution dans des codecs sans perte (FLAC, ALAC) ou avec perte (MQA). De même, l’audio sans perte peut être de résolution standard (16 bits, 44,1 kHz) ou haute résolution (24 bits, 192 kHz). Apple propose actuellement AAC 16 bits 44,1 kHz et offrira bientôt en option ALAC 16 bits, 44,1 kHz à 24 bits, 192 kHz. Tout cela ne sera pas Hi-Res, mais tout sera sans perte.

