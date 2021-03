Apple clarifie la fonctionnalité Siri qui demande aux utilisateurs de choisir une application musicale

Plus tôt ce mois-ci, nous avons signalé une nouvelle fonctionnalité découverte dans une version bêta d’iOS 14.5 qui permettait apparemment aux utilisateurs de définir une application de musique ou de podcasting tierce par défaut pour les commandes vocales Siri. On ne savait pas comment cela fonctionnait et cela ne demandait pas toujours à l’utilisateur avec quelle application il souhaitait ouvrir l’audio. Il n’y avait pas non plus de menu qui vous permettait de sélectionner manuellement une application pour le faire.

Pour clarifier la fonction et son objectif, Apple a contacté TechCrunch pour expliquer ce qu’était cette fonctionnalité et que son but n’était pas de définir un défaut application audio pour Siri. Apple a confirmé qu’il n’y a pas de paramètre spécifique dans iOS où les utilisateurs peuvent définir un service de musique par défaut comme ils le peuvent avec les applications de messagerie ou de navigation.

TechCrunch » width= »315″ height= »631″ src= »https://fdn.gsmarena.com/imgroot/news/21/03/apple-clarified-default-music-selection/-315/gsmarena_003.jpg »/>



Via TechCrunch

Apple explique que cette invite de sélection d’une application musicale permet à Siri de savoir quelles applications vous utilisez pour écouter quel type de contenu. Vous aimez peut-être utiliser YouTube Music pour les morceaux, mais vous aimerez peut-être utiliser Google Podcasts pour écouter des émissions hebdomadaires. Il en va de même pour les genres de musique – peut-être écoutez-vous des mix tech house sur YouTube, mais vous écoutez Beyonce sur Apple Music.

Cela permettra à Siri de comprendre les préférences de l’utilisateur en fonction de la façon dont vous écoutez le contenu. Cela aiderait également Siri à devenir plus utile pour sélectionner la bonne application pour la bonne situation. Selon TechCrunch, ce traitement est entièrement effectué sur l’appareil.

Ne pas autoriser l’utilisateur à sélectionner une application musicale « par défaut » est une décision intelligente pour améliorer l’expérience sur iOS – et sans avoir à spécifier l’application chaque fois que vous demandez à Siri. L’utilisateur moyen ne veut pas fouiller dans les menus pour que quelque chose fonctionne, alors laisser Siri faire le travail est très adapté à Apple.

La source