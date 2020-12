Selon un nouveau rapport de Reuters, Apple a pour objectif de lancer un véhicule autonome d’ici 2024. Deux personnes «familiarisées avec le sujet» expliquent qu’Apple a suffisamment progressé sur les logiciels pour réaliser un véhicule autonome. Début 2019, Apple a licencié environ 200 employés de Project Titan spécifiquement pour se concentrer sur les logiciels.

Une personne qui a déjà travaillé sur le projet Titan a déclaré: «S’il y a une entreprise sur la planète qui a les ressources pour le faire, c’est probablement Apple. Mais en même temps, ce n’est pas un téléphone portable ».

Une chaîne d’approvisionnement automobile n’est pas aussi simple, même pour une entreprise comme Apple. Par conséquent, l’entreprise pourrait finir par développer un système de conduite autonome qui serait ensuite équipé en véhicules partenaires. On ne sait toujours pas si un véhicule de marque Apple existerait ou si le système porterait simplement le logo Apple.

Une nouvelle technologie de batterie appelée «nanocellule» alimenterait ces véhicules, les nouvelles batteries prendraient moins de place et la composition chimique est également différente. Apple se pencherait sur le LFP (phosphate de fer lithium) qui serait moins sensible à la surchauffe que les batteries lithium-ion. Les nouvelles batteries offriraient également potentiellement une autonomie plus longue pour ces véhicules.

Quant au système autonome, il utiliserait des capteurs lidar, comme ceux qu’il utilise désormais sur le nouvel iPhone 12 Pro Max et la dernière génération de modèles iPad Pro. Plusieurs capteurs seraient utilisés pour détecter des objets à différentes distances. On dit qu’Apple ou une société extérieure fournirait ces capteurs à Apple.

Le rapport mentionne qu’Apple vise à avoir un produit prêt pour 2024, mais la crise sanitaire actuelle a le potentiel de retarder le projet. Encore une fois, que ce soit une voiture de marque Apple ou un système sur une marque de véhicule existante (ou une nouvelle sous-marque peut-être?) Reste à savoir. Apple a refusé de commenter ses projets et ses futurs produits.

La source