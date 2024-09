Apple choisit les fruits à portée de main lors du lancement de l’iPhone : Morning Brief

Voici le résumé du Morning Brief d’aujourd’hui, que vous pouvez s’inscrire à recevoir dans votre boîte mail chaque matin accompagné de :

Le dévoilement de l’iPhone 16 par Apple (AAPL) lundi montre que la société s’en tient à l’essentiel lorsqu’il s’agit de lancer de nouveaux produits plutôt que de plonger tête baissée dans la course aux chevaux de l’IA.

Comme l’a noté Dan Howley, l’entreprise tire son coup d’IA avec précaution, lentement et délibérément, de peur que son IA, surnommée Apple Intelligence, ne fasse une mauvaise première impression et n’empoisonne le puits de l’IA.

Mais, lue d’une autre manière, la présentation de lundi a montré une entreprise qui ne veut pas se précipiter sur une technologie pour laquelle elle n’a pas trouvé la bonne utilisation – et qui, en attendant, redouble d’efforts en matière de marketing et d’expérience utilisateur, faisant en sorte que le banal semble soudainement convaincant.

En plus des fonctionnalités d’IA astucieuses mais progressives, la société a lancé des AirPods avec une fonctionnalité d’aide auditive, une Apple Watch qui peut désormais détecter l’apnée du sommeil et un téléphone avec une connexion satellite pour les urgences, regroupant trois appareils technologiques de longue date dans un package de sa marque emblématique, de son expérience utilisateur instinctive et de produits déjà bien connus.

C’est comme si l’entreprise choisissait des fruits à portée de main au lieu d’essayer d’éliminer prématurément la récolte d’IA encore en cours de maturation suspendue aux branches de la canopée.

Apple essaie de déterminer ses prochaines étapes depuis au moins 2016, lorsque les ventes de l’iPhone ont commencé à stagner, les gens ayant commencé à conserver leurs anciens téléphones, qui fonctionnaient toujours très bien. Les améliorations progressives de la qualité de l’appareil photo et de l’écran ont cessé d’être perceptibles – et n’étaient certainement pas souhaitées. Le refrain annuel de la « meilleure batterie de tous les temps » a cessé de retentir aussi fort lorsque les batteries ont continué à fonctionner après deux ans.

Son matériel fonctionnant trop bien pour être remplacé, Apple a dû se tourner vers d’autres parties de sa gamme croissante d’offres, en particulier les services.

Les investisseurs espèrent que l’intelligence artificielle résoudra le problème des ventes de matériel d’Apple, comme ils espèrent que la technologie le fera pour une série d’autres choses. Mais beaucoup voient encore les incarnations actuelles et à court terme de l’IA comme une solution à la recherche d’un problème – une fonctionnalité intéressante, peut-être, mais dont le cas d’utilisation est encore nébuleux pour la plupart des entreprises, sans parler des consommateurs.

Les deux lettres ont suscité beaucoup d’attention, mais le fait que l’événement ait mis en avant l’intelligence artificielle et la suite de fonctionnalités de sécurité montre clairement qu’Apple maintient son portefeuille diversifié, gère les attentes en matière d’intelligence artificielle et se concentre fermement sur l’écosystème et les services de l’entreprise. Comme l’a écrit Wamsi Mohan, analyste chez Bank of America, les nouveaux appareils « visent à attirer davantage d’utilisateurs vers l’écosystème », et même si les téléphones coûtent le même prix (un clin d’œil à l’inflation maîtrisée ?), la fonction de téléphone satellite deviendra une autre source de revenus une fois la période d’essai gratuite de deux ans terminée.

L’histoire continue

Apple est depuis longtemps le meilleur fabricant de technologies de pointe, qu’il s’agisse d’intégrer dans un emballage convivial pour le consommateur. Ordinateurs, lecteurs MP3, tablettes, téléphones, montres connectées, téléviseurs intelligents, écouteurs sans fil… c’est un record absolu.

L’intelligence artificielle peut également faire partie de cette catégorie, elle existe déjà mais reste pour l’essentiel une question de conversation B2B. Mais comme Apple le sait bien, il en va de même pour toute une série de produits technologiques vieux de plusieurs décennies qui n’ont jamais vraiment fait leur entrée dans l’espace grand public.

L’autre jour, j’ai dû creuser un trou et j’ai trouvé un tuyau sur mon chemin. J’attends avec impatience le détecteur de métaux de l’iPhone 17.

Ethan Wolff-Mann est rédacteur en chef chez Yahoo Finance et gère des newsletters. Suivez-le sur X @ewolffmann.

Cliquez ici pour les dernières nouvelles technologiques qui auront un impact sur le marché boursier

Lisez les dernières actualités financières et commerciales de Yahoo Finance