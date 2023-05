Apple cherche à relancer son application Livres – avec des bandes dessinées coréennes

Apple parie sur les bandes dessinées Web coréennes pour donner un coup de fouet à son application Livres.

La société basée à Cupertino, en Californie, a signé un contrat exclusif de trois ans avec une start-up sud-coréenne Kénaz en décembre pour fournir des bandes dessinées en ligne appelées webtoons. Le nouveau contenu a été déployé au Japon le mois dernier et s’étendra pour couvrir les 51 pays où Books est disponible, selon la firme. La valeur de l’accord n’a pas été divulguée.

Les webtoons sont le moyen préféré de la Corée de consommer des bandes dessinées numériques et inspirent de nombreux succès mondiaux du pays issus de la comédie de zombies sombres Nous sommes tous morts à l’épopée monstre Douce maison.

Apple Books a une chance de devenir assez rapidement un acteur compétitif dans ce domaine



Le format, qui permet aux utilisateurs de faire défiler des épisodes ultra-courts en couleur sur leur téléphone ou leur PC, existe depuis des décennies. Contrairement aux mangas ou aux bandes dessinées conventionnels, les auteurs dessinent des webtoons en tenant compte de l’espace d’écran créé par un seul défilement vers le bas sur un appareil. Au Japon, le genre est connu sous le nom de « tate-yomi-manga », ou manga à lecture verticale.

« L’Amérique du Nord n’a pas encore vraiment d’acteur majeur dans les webtoons », a déclaré Woody Lee, fondateur et PDG de Kenaz. « Apple Books a une chance de devenir assez rapidement un acteur compétitif dans ce domaine. »

L’intérêt mondial pour le divertissement coréen a explosé ces dernières années avec l’essor de séries telles que Jeu de calmar et le film primé aux Oscars Parasite. La Motion Picture Association of America a organisé le mois dernier un sommet des dirigeants d’Hollywood à Washington pour profiter de la visite du président coréen Yoon Suk Yeol aux États-Unis et discuter d’une collaboration.

Dernier appel

En septembre, les dirigeants de Books Kashif Zafar et Sasha Norkin se sont envolés pour Séoul pour discuter de l’accord avec Kenaz pendant trois jours avant de passer un dernier appel, selon Lee.

Cela fait un moment qu’Apple a introduit pour la dernière fois un nouveau service dans son application Livres, qui n’a pas bénéficié de l’investissement massif que d’autres services comme Apple Music et Apple TV+ ont reçu. Apple a étudié les webtoons comme un ajout potentiel à son portefeuille pendant plus de deux ans avant de s’impliquer dans des discussions détaillées avec Kenaz, a déclaré Lee.

La décision d’Apple d’exploiter le marché des webtoons souligne un appétit croissant pour la catégorie. Cela fait suite à une décision d’Amazon.com en mars de lancer une section Webtoons sur Kindle pour les utilisateurs japonais. En Asie, les coréens Naver et Kakao sont parmi les plus gros distributeurs, tandis que les chinois Tencent Holdings et ByteDance ont également investi dans les services de webtoons.

Apple a probablement choisi Kenaz plutôt que des acteurs plus importants comme Naver et Kakao – qui publient des webtoons sur leurs propres plates-formes bien développées – pour garantir l’accès au contenu original sans aucun conflit de distribution, a déclaré Lee. Le fondateur s’attend à ce qu’environ 30% des webtoons de Kenaz soient d’abord publiés via Apple Books. Kenaz, qui abrite environ 140 auteurs, a été évalué à 86 milliards de ₩ (1,2 milliard de rands) lors de son dernier cycle de financement. La société prévoit un autre cycle de financement plus tard cette année et sera rendue publique l’année prochaine.

Kenaz travaille maintenant avec David Franzoni, qui a écrit le blockbuster hollywoodien Gladiateur, pour recréer l’histoire à travers une série de webtoons. La start-up travaille également avec l’écrivain français populaire Bernard Werber pour convertir son Fourmis trilogie de romans en bandes dessinées en ligne. Son service Webtoon pour Apple Books en Amérique du Nord sera lancé dans un proche avenir, a déclaré Lee.

« Il y a tellement de demande pour du contenu de propriété intellectuelle original ces jours-ci », a déclaré Lee. « Le nouveau sujet brûlant sur le marché du contenu est d’identifier une histoire IP avec un potentiel de croissance et de créer une chaîne de valeur complète à partir de celle-ci. » — Min Jeong Lee et Youkyung Lee, avec Sohee Kim, (c) 2023 Bloomberg LP

Recevez la newsletter quotidienne de TechCentral