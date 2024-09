Apple cherche à relancer sa division Wearables en difficulté avec de nouveaux appareils – BNN Bloomberg

(Bloomberg) – Alors que la gamme iPhone 16 d’Apple Inc. sera au centre de son événement de lancement de produits lundi, son activité en déclin dans le domaine des appareils portables est également sur le point de bénéficier d’un coup de pouce.

Pour la première fois depuis fin 2022, l’entreprise dévoilera des changements majeurs sur l’Apple Watch et les écouteurs AirPods. Les trois versions de la montre connectée – la SE, la gamme Standard Series et Ultra – seront mises à niveau. Et les deux modèles AirPods d’entrée de gamme bénéficieront de la mise à jour la plus importante de leur histoire.

L’absence de mises à niveau récentes a pesé sur les ventes de la division wearables d’Apple, qui comprend également des produits et accessoires pour la maison. Le chiffre d’affaires de la division devrait diminuer pour la deuxième année consécutive au cours de l’exercice 2024, qui se déroule jusqu’en septembre. Mais les analystes s’attendent à ce que la catégorie rebondisse en 2025 avec une hausse de 6,2 % du chiffre d’affaires à 39,5 milliards de dollars.

Il y a deux ans, Apple lançait la première montre Ultra, un modèle plus volumineux et haut de gamme, augmentant le prix de vente moyen global de la gamme. Cette année-là, elle dévoilait également la version de deuxième génération des AirPods Pro, un autre modèle haut de gamme. Cela a donné lieu à une comparaison difficile des ventes l’année dernière, car Apple n’avait pas publié de mise à jour majeure des AirPods et n’avait apporté que des modifications mineures à l’Apple Watch.

C’est pourquoi l’événement de lundi est un moment clé pour le secteur des wearables. L’Apple Watch Series 10, la version milieu de gamme, bénéficiera d’un nouveau look, avec des écrans plus grands intégrés dans un design plus fin. Les AirPods d’entrée de gamme seront repensés et incluront une version avec suppression active du bruit, quelque chose que l’on ne trouvait auparavant que sur les AirPods Pro.

En renforçant les AirPods, plus abordables, Apple pourrait attirer de nouveaux clients vers sa gamme. Dans la même optique, l’entreprise prévoit de lancer une Apple Watch SE d’entrée de gamme remaniée, un modèle actuellement vendu au prix de 230 dollars.

Le regain d’activité de l’Apple Watch et des AirPods devrait permettre de compenser le ralentissement des ventes dans d’autres segments. Le nouveau casque Vision Pro, qui fait également partie du segment des wearables, n’a pas été un succès majeur pour Apple depuis son lancement en février. Cette catégorie comprend également le décodeur Apple TV, l’enceinte HomePod et les écouteurs Beats.

