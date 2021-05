Apple cherche à conclure des accords avec des fournisseurs de « paiements alternatifs »

Le PDG d’Apple, Tim Cook, parle d’Apple Pay lors d’un événement spécial Apple au Flint Center for the Performing Arts le 9 septembre 2014 à Cupertino, en Californie.

Apple recherche un négociateur en chef pour conclure des partenariats avec des partenaires de « paiement alternatif », selon une offre d’emploi posté mardi.

Le rôle, selon la liste, comprendrait la sélection des partenaires potentiels, la négociation et la signature d’accords, et le lancement de nouveaux programmes et fonctionnalités pour l’équipe des portefeuilles, des paiements et du commerce d’Apple. Il fonctionnera également avec les équipes Apple Pay.

« Diriger le programme de partenariat avec les principaux acteurs de l’écosystème des paiements alternatifs, couvrant le processus complet d’identification des partenaires, le développement de l’analyse de rentabilisation et la socialisation, la négociation de partenariat, la signature et l’exécution des contrats, le lancement sur le marché et la croissance continue de la valeur du partenariat », indique la liste des postes dit.

Comme la plupart des offres d’emploi Apple, il ne mentionne pas de produits ou de partenariats spécifiques sur lesquels le rôle travaillerait. Mais il mentionne quelques exemples d’expériences de paiement alternatives qu’Apple recherche, notamment les portefeuilles numériques, BNPL (achetez maintenant, payez plus tard, comme Affirm), les paiements rapides et la crypto-monnaie.

Apple a une application de portefeuille numérique intégrée à l’iPhone, appelée Wallet. Lorsqu’il a commencé en 2012, il pouvait contenir des cartes d’embarquement numériques. Au fil des ans, il s’est développé pour inclure un certain nombre de services financiers, tels que Apple Pay sans contact, les paiements peer-to-peer, la carte Apple alimentée par Goldman Sachs et les programmes de récompenses de fidélité.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a discuté publiquement sa vision d’un avenir sans argent liquide, uniquement des paiements numériques.

Apple n’a pas encore annoncé de fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’iPhone d’accepter largement les paiements, sauf via son service peer-to-peer. Mais l’entreprise a réfléchi à l’idée. L’année dernière, Apple a acheté Mobeewave, une startup qui a créé un logiciel permettant aux appareils dotés de puces NFC, comme les iPhones et iPads d’Apple, de devenir des terminaux de paiement.