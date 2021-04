Apple ne risquera plus que quiconque «trompe» Siri. La société obligera désormais les utilisateurs à configurer leurs nouveaux smartphones à décider délibérément s’ils veulent une voix masculine ou féminine pour leur assistant numérique.

Pendant près d’une décennie, la voix de Siri était par défaut féminine dans la plupart des pays, mais Apple a permis à l’utilisateur de changer la voix en homme s’il le souhaitait. À l’avenir, les utilisateurs doivent sélectionner spécifiquement la voix de l’assistant numérique – plus de mensonges accidentels pour l’IA de poche, et plus de laisser l’inertie choisir le sexe de ce qui pour beaucoup de gens est devenu leur compagnon le plus intime. Les utilisateurs anglophones auront également le choix entre deux nouvelles options vocales.

« Nous sommes ravis de présenter deux nouvelles voix Siri pour les anglophones et la possibilité pour les utilisateurs de Siri de sélectionner la voix de leur choix lors de la configuration de leur appareil, » a déclaré mercredi une déclaration d’Apple, saluant le mouvement comme «Une continuation de l’engagement de longue date d’Apple en faveur de la diversité et de l’inclusion, et des produits et services conçus pour mieux refléter la diversité du monde dans lequel nous vivons.»

Les nouvelles voix sont censées ressembler davantage à leurs homologues humains organiques, en utilisant le moteur de synthèse vocale de la société Neural pour générer des phrases au fur et à mesure qu’elles viennent plutôt que de choisir dans une bibliothèque de phonèmes surélevée.

Ce ne sont pas seulement les anglophones qui peuvent utiliser les voix alimentées par le moteur vocal Neural – les utilisateurs d’iPhone italiens, russes et irlandais profitent de ce que sont les jaillissements de TechCrunch. « Assez fantastique » de nouvelles voix.

Apple vous sauvera même de cette microagression maladroite que vous étiez sur le point de faire, selon TechCrunch, affirmant qu’Amazon, Google et Apple sont finalement passés à «Corriger les situations de manière agressive» où les assistants ont révélé des préjugés dans leurs réponses aux requêtes utilisant un langage négatif ou abusif. Des améliorations, ainsi que des requêtes sur des sujets de justice sociale et des améliorations générales de l’accessibilité peuvent avoir des avantages inattendus dans les conversations interhumaines, car les interfaces vocales natives deviennent de plus en plus courantes.

Par exemple, les Nations Unies se plaignent depuis longtemps que faire de la voix de Siri une femme par défaut – ainsi que Cortana de Microsoft, Google’s Assistant et Alexa d’Amazon – amène les utilisateurs à s’attendre à tout cela. «Assistants» y compris ceux de la vie réelle pour être une femme. Le raisonnement d’entreprise derrière le sexe de leur IA a varié, avec Cortana basé sur un personnage de jeu vidéo, Siri basé sur un nom scandinave obscur et Alexa basé sur une recherche marketing.

Maintenant, l’IA est entraînée à coups de pied et à crier dans l’ère du réveil comme tout le monde. Les voix de l’assistant de Google sont masculines et féminines avec des accents différents représentés par la couleur. Non, pas CE genre de couleur – ils sont assignés au hasard à l’une des huit options vocales que l’utilisateur suppose. L’entreprise s’est même impliquée dans la formation des enfants au respect de leurs aînés et parieurs électroniques, avec un outil appelé « jolie s’il-vous-plaît » qui récompense les enfants pour avoir utilisé leurs manières lorsqu’ils interagissent avec Google Assistant – une configuration apparemment conçue pour se terminer en larmes en ce qui concerne réel adultes humains.

Cependant, même toute cette déshumanisation et cette réhumanisation n’ont pas produit les résultats escomptés. Avec environ 80% de tous les chercheurs en IA étant des hommes, tout espoir de parité entre les sexes dans l’industrie est voué à l’échec. Big Tech, en particulier Google, a déclaré que sans « justice » en termes de partage égal des sexes, toute autre sorte d’équité est au-delà de tout espoir.

Pendant ce temps, l’ONU a suggéré que la neutralité de genre est la voie à suivre et que l’IA ne devrait pas du tout être traitée comme un être humain – certainement pas un type subalterne, moindre. Lorsque Siri, sans sexe, commence à exiger qu’il soit traité comme l’œil omniscient et omniscient de l’univers, cependant, il est probablement trop tard pour corriger vos erreurs.

