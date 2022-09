Apple cesse de vendre la station de charge magnétique Apple Watch

Apple a discrètement abandonné la station de charge magnétique Apple Watch, tuant le pad circulaire à 79 $ lancé pour la première fois en 2015.

La station de charge magnétique Apple Watch permettait aux utilisateurs de charger leur Apple Watch à plat ou sur le côté afin qu’elle puisse être utilisée comme réveil.

Tel que rapporté par MacRumeursl’accessoire de charge circulaire a disparu d’Apple.com, la station d’accueil rejoignant l’Apple Watch Series 7, l’Apple Watch Series 3 et l’Apple Watch SE d’origine, qui ont également été interrompues après l’événement spécial « Far out » de mercredi.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.