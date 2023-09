Apple célèbre le lancement de l’iPhone 15 en magasin avec des images Apple Store à travers le monde

Apple a célébré vendredi le lancement en magasin de l’iPhone 15, de l’iPhone 15 Plus, de l’iPhone 15 Pro, de l’iPhone 15 Pro Max, de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2 avec des images prises dans des magasins du monde entier, notamment ceux de Londres et de Mumbai. , Bangkok, Shanghai, Pékin et Australie.

Comme Le PDG d’Apple, Tim Cook, a été rejoint par le vice-président senior du marketing mondial, Greg Joswiak, pour le lancement des appareils en magasin à New York.d’autres magasins dans le monde ont accueilli des files de clients à travers leurs portes pour cette sortie très attendue.

Apple a dévoilé la semaine dernière les iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Doté de Dynamic Island, USB-C, de la puce A16 Bionic, d’un design de bord profilé amélioré, d’un nouvel appareil photo principal de 48 MP, d’une recherche de précision pour Find My Friends, de cinq finitions colorées et plus encore, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont disponibles en rose, jaune, vert, bleu et noir avec des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Goà partir de 799 $ (US) et 899 $ (US), respectivement.

Alors que Cook et Joswiak célébraient à New YorkDeirdre O’Brien d’Apple a été vue à Apple Sanlitun, à Pékin, accueillant également de grandes foules à travers les portes du magasin pour devenir l’une des premières à mettre la main sur les nouveaux appareils.