Apple célèbre l’année chinoise du lapin avec des AirPods Pro en édition limitée

Fidèle à sa tradition annuelle, Apple a lancé une variante en édition limitée des AirPods pour le Nouvel An chinois. Cette année, c’est pour les nouveaux AirPods Pro de deuxième génération, qui ont été gravés d’un motif spécial pour l’année du lapin.

Le modèle en édition limitée comporte une gravure personnalisée sur le boîtier de chargement. Le même motif apparaît également sur la boîte mais en couleur. En dehors de cela, le modèle est identique à la variante standard, y compris en prix.

Apple fabrique ces variantes depuis quelques années maintenant. Pour 2022, Apple avait publié une édition limitée de la variante Year of the Tiger des AirPods Pro ainsi que des Beats Studio Buds. Pour l’année précédente, il y avait l’édition limitée Year of the Ox AirPods Pro.

L’édition limitée d’AirPods Pro sera disponible dans les magasins en ligne et au détail en Chine, à Taïwan, à Hong Kong et à Macao. De plus, Apple offre également jusqu’à 1 000 RMB de réduction sur certains produits dans ces régions du 30 décembre au 2 janvier.

