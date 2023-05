Apple célèbre la Pride avec le nouvel Apple Fitness+ Artist Spotlight mettant en vedette Madonna

Apple célèbre la fierté avec un nouvel Apple Fitness + Artist Spotlight mettant en vedette Madonna, avec de nouvelles séances d’entraînement mettant en vedette la musique de la chanteuse à venir sur le service de conditionnement physique payant mensuel pour tous les types d’entraînement, y compris HIIT, Aviron, Cyclisme, Core, Tapis roulant, Force, Danse et Yoga sur Lundi 5 juin.

À partir de la semaine prochaine, Apple commencera à célébrer la fierté en introduisant sept nouveaux entraînements et méditations qui honorent la communauté LGBTQ+. Chaque séance d’entraînement comprendra des listes de lecture musicales d’artistes et d’alliés LGBTQ+, les séances d’entraînement présentant un éclairage spécial Pride inspiré du drapeau arc-en-ciel. style. La liste de lecture musicale de chaque entraînement présente des succès de chaque décennie de sa carrière, en commençant par les années 1980 et en continuant dans les années 2010.

Chaque entraîneur menant les séances d’entraînement sera stylisé dans l’un des looks de mode de la chanteuse. Dans une séance d’entraînement à vélo, Apple annonce que l’entraîneur Fitness + Tyrell Désean permettra aux utilisateurs de s’exprimer tout en portant une robe de mariée en dentelle blanche inspirée du style mémorable de l’artiste lors de l’émission des MTV Video Music Awards de 1984 et de la chanson à succès « Like a Virgin ». Dans une séance d’entraînement d’aviron, Anja Garcia, entraîneuse de Fitness+, célébrera le changement et la réinvention de l’artiste au fil des décennies tout en honorant sa mode emblématique dans le clip vidéo « Material Girl ».