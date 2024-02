Apple Cash fonctionnera dans les magasins qui n’acceptent pas Apple Pay lors du lancement d’iOS 17.4, l’alignant enfin sur Monzo, Wise et d’autres concurrents

iOS 17.4 bêta a ajouté une fonctionnalité utile pour les utilisateurs d’Apple Cash, leur permettant de créer des cartes virtuelles pour des endroits qui n’ont pas encore accepté Apple Pay comme mode de paiement.

Selon messages sur Reddit les utilisateurs exécutent iOS 17.4 bêta sur leurs iPhones ont remarqué qu’ils pouvaient créer des cartes virtuelles dans l’application Wallet. Pour ceux qui ne le savent pas, Pomme Cash arrivé en 2018 pour les utilisateurs américains uniquement. Grâce à lui, des cartes de paiement peuvent être créées dans Wallet pour acheter des biens, ainsi que pour envoyer de l’argent à vos amis et à votre famille via iMessage.

Pour les magasins qui n’ont pas Apple Payer , cela signifiait que vous deviez utiliser un autre mode de paiement. Avec des cartes virtuelles désormais disponibles pour la création dans iOS 17.4, cette fonctionnalité vous permet enfin de payer des marchandises par carte de débit via Apple Cash dans ces magasins sans vous sentir gêné.

Des banques du monde entier comme Monzo et Sage proposent des cartes virtuelles depuis plusieurs années maintenant. Vous pouvez les créer quand vous le souhaitez, et si vous souhaitez en supprimer un, cela ne nécessite que quelques clics. Cependant, on ne sait toujours pas si Apple Cash sera disponible en dehors des États-Unis pour que d’autres utilisateurs internationaux puissent profiter des cartes virtuelles.

Mais si vous vivez aux États-Unis et que vous souhaitez essayer la fonctionnalité sur votre iPhone, vous pouvez mettre à jour vers iOS 17.4 bêta en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta. Sachez cependant que l’installation d’une version bêta comporte ses propres risques – alors installez-la avec prudence.

La carte virtuelle est l’une des meilleures fonctionnalités que j’ai utilisées, voici pourquoi – l’avis d’iMore

(Crédit image : Future / Monzo / Apple)

Ce changement permettra enfin d’aligner Apple Cash sur les ensembles de fonctionnalités proposés par les banques concurrentes depuis des années. J’ai été un utilisateur d’une banque britannique Monzo depuis plusieurs années maintenant et j’adore ça. L’interface utilisateur claire et les fonctionnalités telles que les cagnottes virtuelles et les paiements planifiés ont été très utiles dans le passé.

La banque propose également plusieurs niveaux payants qui incluent des fonctionnalités exclusives, telles que des cartes virtuelles. J’en ai mis en place plusieurs et les ai rattachés à différents magasins, comme Amazon, ainsi qu’à des abonnements spécifiques à Netflix et Apple Arcade. C’est une excellente méthode pour suivre ce qui se passe chaque mois, sans avoir à parcourir un long relevé bancaire.

Il est bon d’apprendre qu’Apple Cash mettra des cartes virtuelles à la disposition des utilisateurs américains, car cela pourrait apporter les mêmes avantages que ceux que j’ai connus avec les cartes virtuelles dans Monzo. On ne sait pas quand iOS 17.4 sera disponible pour les iPhones, mais si l’on regarde les mises à jour précédentes, telles que iOS 16.4 et le fait qu’elle ait été disponible à cette période de l’année, nous ne serions pas surpris de voir cette énorme mise à jour publiée d’ici mars.