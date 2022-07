Apple CarPlay pourrait être un cheval de Troie dans l’industrie automobile

Apple utilise la popularité de l’iPhone pour se lancer dans l’industrie automobile. Les constructeurs automobiles ne savent pas trop ce qu’ils en pensent. Apple a annoncé la prochaine génération de son logiciel automobile CarPlay en juin. Il prend en charge l’interface utilisateur sur tous les écrans intérieurs, remplaçant les jauges de carburant et les cadrans de vitesse par une version numérique alimentée par l’iPhone du conducteur. Il a suggéré que CarPlay aide les constructeurs automobiles à vendre des véhicules. Emily Schubert, responsable de l’ingénierie chez Apple, a déclaré que 98 % des voitures neuves aux États-Unis sont équipées de CarPlay. Elle a livré une statistique choquante : 79 % des acheteurs américains n’achèteraient une voiture que si elle prenait en charge CarPlay. “C’est une fonctionnalité indispensable lors de l’achat d’un nouveau véhicule”, a déclaré Schubert lors d’une présentation des nouvelles fonctionnalités. L’industrie automobile est confrontée à un choix peu attrayant : proposer CarPlay et renoncer à des revenus potentiels et à la possibilité d’effectuer un changement majeur dans l’industrie, ou dépenser beaucoup pour développer son propre logiciel d’infodivertissement et répondre à un public croissant d’acheteurs de voitures qui n’achèteront pas une nouvelle véhicule sans CarPlay.

Apple veut une place à table

Les constructeurs automobiles vendent des services et des fonctionnalités supplémentaires aux propriétaires de véhicules de manière régulière et récurrente, à mesure que les voitures se connectent à Internet, acquièrent des fonctionnalités d’auto-conduite et passent de l’essence à l’électricité et aux batteries. Le marché des logiciels automobiles augmentera de 9 % par an jusqu’en 2030, plus rapidement que l’ensemble de l’industrie automobile, selon un rapport de McKinsey. Les logiciels automobiles pourraient représenter 50 milliards de dollars de ventes d’ici 2030, prédisent les analystes de McKinsey. Apple veut une part du gâteau. GM, qui ne figurait pas sur la diapositive d’Apple, tire déjà des revenus de 2 milliards de dollars par an des abonnements embarqués et s’attend à ce qu’ils atteignent 25 milliards de dollars par an d’ici 2030. Tesla, qui ne prend pas en charge CarPlay, s’est récemment tourné vers la vente ses fonctions d’assistance à la conduite «FSD», y compris le stationnement automatique et le maintien de voie, sous la forme d’un abonnement qui coûte jusqu’à 199 $ par mois. Les constructeurs automobiles en Chine commencent à créer des véhicules électriques qui s’intègrent profondément à leurs applicationspermettant aux conducteurs d’obtenir des réparations, de se connecter avec d’autres propriétaires ou même de faire remplacer leurs batteries de location. “Nous pensons que cela pourrait éventuellement conduire Apple à fournir des services exploitant les plates-formes de capteurs de voiture”, a écrit Rod Hall, analyste de Goldman Sachs, en juin à propos de la prochaine génération de CarPlay. La prochaine génération de CarPlay nécessitera une adhésion importante des constructeurs automobiles pour donner au logiciel d’Apple l’accès aux systèmes de base. Apple a suggéré d’obtenir la coopération de plusieurs grands constructeurs automobiles. “Les constructeurs automobiles du monde entier sont ravis de proposer cette nouvelle version de CarPlay aux clients”, a ajouté Schubert avant d’afficher une diapositive avec 14 marques de constructeurs automobiles, dont Ford, Mercedes-Benz et Audi. Les observateurs de l’industrie pensent que les constructeurs automobiles doivent adopter les services logiciels – et regarder l’offre d’Apple avec scepticisme – ou risquer d’être laissés pour compte. “C’est une période vraiment difficile dans l’industrie, où les constructeurs automobiles pensent qu’ils construisent encore des voitures. Ils ne le font pas. Ils construisent des logiciels sur roues, et ils ne le savent pas, et ils l’échangent “, a déclaré Conrad Layson, analyste principal chez AutoForecast Solutions.

CarPlay pourrait générer de nouveaux revenus

La nouvelle version de CarPlay pourrait être un énorme moteur de revenus émergent pour Apple. Premièrement, si un utilisateur aime l’interface CarPlay de l’iPhone, il est moins susceptible de passer à un téléphone Android. C’est une priorité stratégique pour Apple, qui génère la majorité de ses revenus grâce aux ventes de matériel. Deuxièmement, même si l’entreprise ne mais facturer des frais aux constructeurs automobiles ou aux fournisseurs, il pourrait vendre des services pour les véhicules de la même manière qu’il distribue le logiciel iPhone. En juin, Apple a révélé avoir exploré des fonctionnalités qui intègrent le commerce dans le cockpit de la voiture. Une nouvelle fonctionnalité annoncée cet été permettrait aux utilisateurs de CarPlay de naviguer vers une pompe à essence et de payer le carburant depuis le tableau de bord de la voiture, selon Reuters. Apple génère déjà des dizaines de milliards à partir de l’App Store et devrait augmenter cela si jamais elle décide de facturer les services dans les voitures. En 2021, par exemple, Apple a réalisé entre 70 et 85 milliards de dollars de ventes totales sur son App Store – dont il prend entre 15% et 30%, selon l’application. Apple ne prend actuellement pas de pourcentage des achats effectués sur les applications iPhone pour les biens ou services physiques. Le nouveau CarPlay permet également à Apple de collecter des connaissances et des données de haut niveau sur la façon dont les gens utilisent leurs véhicules. C’est une information précieuse si jamais ça finit sortir sa propre voiture, qui fait l’objet d’un développement très secret depuis des années. (Le groupe automobile d’Apple et son équipe CarPlay sont organisés en divisions distinctes.) Par exemple, lorsque les gens utilisent l’application Maps d’Apple, l’entreprise obtient un aperçu des itinéraires les plus populaires et du moment où le trafic est le plus élevé. Il est également en mesure de voir quelles applications CarPlay gagnent du terrain et des téléchargements. Dans une note plus tôt cette année, les analystes de Morgan Stanley ont supposé que les progrès de la conduite autonome pourraient libérer des billions d’heures par an qu’Apple pourrait traiter avec de nouveaux services et produits – un marché potentiellement énorme. “Que vaut une heure de temps humain dans une voiture sans rien faire ? Cela dépend à qui vous demandez… mais (et ce n’est que notre point de vue) 1,2 billion d’heures fois quoi que ce soit, c’est UN TRÈS GRAND NOMBRE”, ont écrit les analystes de Morgan Stanley plus tôt ce mois-ci. an.

Les constructeurs automobiles semblent sceptiques