L’application Waze reçoit une nouvelle mise à jour qui apporte sa prise en charge du tableau de bord CarPlay d’Apple. L’intégration de l’application sur CarPlay permet non seulement aux utilisateurs de visualiser la direction de la carte, mais également de contrôler la musique directement sur l’écran de l’application dans une vue en écran partagé. Avant cette mise à jour, les utilisateurs devaient basculer entre les écrans d’application pour afficher les commandes audio et d’autres informations tout en naviguant vers une destination. Cela augmentait le risque d’accidents de la route car les utilisateurs devaient quitter la route des yeux pour basculer entre les applications sur le tableau de bord de CarPlay, ce qui nécessitait entre trois et six pressions sur l’écran. Bien que ce nombre sonne moins, cela pourrait être une tâche risquée en particulier, lorsque vous conduisez à grande vitesse sur les autoroutes.

La fonctionnalité semble être disponible aux États-Unis, et sa disponibilité en Inde reste incertaine. L’intégration de Waze sur CarPlay Dashboard sera un bienvenu pour certains utilisateurs qui préfèrent utiliser des applications tierces comme Google Maps au lieu de Maps propriétaires d’Apple. Fait intéressant, Waze appartient à Google que la société a racheté en 2013. En plus de la prise en charge du tableau de bord CarPlay, l’application Waze reçoit pour la première fois des indications de voie dans l’application via la dernière mise à jour, comme l’a souligné MacRumors. Le rapport ajoute que Waze avait commencé à tester la fonctionnalité en version bêta en novembre.

Récemment, Microsoft a déployé le support Apple CarPlay dans Microsoft Teams. Avec cette mise à jour, les utilisateurs Apple pourront également initier ou répondre aux appels Teams via Siri. Pour rappel, le tableau de bord CarPlay est disponible depuis un certain temps depuis iOS 13 mais ouvert aux développeurs tiers depuis iOS 13.4. Dans une autre nouvelle liée à Apple, la société a lancé des écouteurs intra-auriculaires Apple AirPods Max. Selon certaines rumeurs, l’appareil s’appelait AirPods Studio. Son prix en Inde est fixé à Rs 59 900 et sa vente débutera le 15 décembre.