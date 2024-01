Apple CarPlay 2.0 confirmé pour 2024 alors qu’iOS 17.4 révèle une tonne de fonctionnalités – voici tout ce qu’il peut faire

Apple vient de confirmer que la mise à jour tant attendue de CarPlay de nouvelle génération arrivera cette année. De plus, des détails supplémentaires sur le logiciel embarqué ont été repérés dans la première version bêta d’iOS 17.4, qui vient de commencer à être déployée auprès des développeurs.

Bien qu’Apple n’ait pas confirmé de calendrier précis quant au déploiement de CarPlay 2.0, ni même aux pays qui seront impliqués, le site Web indique désormais qu’il arrivera en 2024. Auparavant, le site indiquait « fin 2023 », ce qui n’était évidemment pas le cas. Cela n’arrivera pas pour des raisons qu’Apple n’a pas divulguées.

MacRumeurs a également repéré huit références au nouveau système CarPlay dans la version bêta d’iOS 17.4, confirmant apparemment quelles fonctionnalités de la voiture seront intégrées au nouveau logiciel. À première vue, CarPlay aura accès à un grand nombre de systèmes et de données automobiles, ce qui ne peut être qu’une bonne chose.

Ces références confirment que CarPlay sera capable de contrôler la climatisation dans la voiture, y compris les sièges chauffants, la radio FM et AM, ainsi que SiriusXM – bien qu’il ne soit pas clair si cela sera diffusé en streaming ou par satellite. Il semble que le logiciel pourra également accéder à un flux en direct des caméras des voitures, à l’état de charge des voitures électriques, aux détails de la pression des pneus et si des portes ont été accidentellement laissées ouvertes.

En plus de cela, CarPlay aura la possibilité d’ajuster les paramètres du véhicule, même si on ne sait pas lesquels, et d’enregistrer des données sur votre conduite. Des éléments tels que la vitesse moyenne, la consommation de carburant, le temps et la distance parcourus sur des trajets individuels, etc.

Les images de la version bêta semblent également confirmer le design et la palette de couleurs du CarPlay de deuxième génération d’origine. Cela inclut le groupe d’instruments, qui comporte deux cadrans de chaque côté de l’écran et un carré au milieu qui affichera sans aucun doute des fonctionnalités telles que les médias ou la navigation si vous en avez besoin.

Apple CarPlay 2.0 tel qu’il apparaîtra dans les modèles Porsche 2024 (Crédit image : Apple, Porsche)

Cependant, nous savons qu’un certain niveau de personnalisation sera disponible, tant de la part des utilisateurs individuels que des constructeurs automobiles. Porsche, par exemple, a déjà confirmé que CarPlay sur son écran conducteur comportera trois menus circulaires, évitant ainsi les bords droits.

Il semble également que la voiture affichera un message « au revoir », dans un style similaire à l’écran « bonjour » d’un iPhone, chaque fois que vous éteignez la voiture.

Jusqu’à présent, seules Porsche et Aston Martin ont confirmé que le nouveau CarPlay arriverait sur certaines voitures avant la fin de l’année. Il est donc encore difficile de savoir si d’autres voitures prendront bientôt en charge le nouveau logiciel et s’il sera disponible sur les anciens modèles.

Apple avait précédemment confirmé qu’Acura, Ford, Honda, Infinity, Jaguar Land Rover, Lincoln, Mercedes, Nissan, Polestar, Renault et Volvo prendraient en charge le logiciel. Ce sera donc probablement à ces constructeurs automobiles de décider comment ils souhaitent prendre en charge CarPlay 2.0 à l’avenir.

En savoir plus sur le Guide de Tom