Apple, CarMax, Coinbase, Peloton et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Apple – Le grand titre technologique a perdu 5% à la suite d’une rare dégradation par Bank of America. La banque a rétrogradé les actions du fabricant d’iPhone à neutre et a réduit son objectif de cours à 160 dollars par action contre 185 dollars, citant les défis macroéconomiques à venir.

CarMax – Les actions du concessionnaire automobile d’occasion ont chuté de 23,2% après avoir publié des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux attentes des analystes avant la cloche. Le bénéfice par action de la société a chuté à 0,79 $, en baisse d’environ 54 % par rapport à il y a un an.

PG&E – Les actions de la société de services publics ont baissé d’environ 1,8% après que la société a demandé aux régulateurs californiens l’autorisation de faire de ses actifs de production non nucléaires une filiale distincte.

Coinbase – Les actions de Coinbase ont chuté de 8% après que Wells Fargo a lancé la couverture de la société de crypto-monnaie avec une note sous-pondérée et a déclaré qu’un environnement économique difficile pourrait nuire aux actions et à la rentabilité à l’avenir.

Bed Bath & Beyond – Les actions du détaillant à domicile ont perdu plus de 8% jeudi après que la société a annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu et une baisse de 28% des ventes pour son dernier trimestre. Il a également signalé une forte baisse des ventes de Buybuy Baby, qui a été un point positif pour Bed Bath, par rapport à des comparaisons difficiles.

Peloton – Les actions de Peloton ont chuté d’environ 15% après que la société a annoncé qu’elle vendrait son équipement chez Dick’s Sporting Goods, un accord qui marque son premier partenariat de brique et de mortier. Peloton a du mal à élargir sa clientèle et à endiguer ses pertes alors que les gens retournent vivre à l’extérieur de chez eux, après que le cours de son action ait explosé pendant la pandémie.

Occidental Petroleum – Le titre énergétique a bondi de 1,4%, contrecarrant la tendance à la baisse du marché au sens large après que Berkshire Hathaway de Warren Buffett a ajouté à sa participation massive. Le conglomérat a ajouté environ 6 millions d’actions du géant pétrolier, d’une valeur d’environ 350 millions de dollars, de lundi à mercredi, en payant jusqu’à 61,37 dollars par action, selon un dossier réglementaire.

Vail Resorts – Les actions de Vail ont gagné 2,6% après que l’opérateur de villégiature a annoncé des revenus pour le quatrième trimestre qui ont dépassé les estimations des analystes. La société a déclaré qu’il y avait une forte demande pour les forfaits de saison de ski, tandis que les ventes sur l’ensemble de l’année ont rebondi au-delà des niveaux d’avant la pandémie.

Rite Aid – Les actions ont chuté de 27% après que Rite Aid a réduit ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année et affiché une perte plus importante que prévu pour le trimestre.

MillerKnoll – Les actions du fabricant de meubles pour officiers ont chuté de 12% après que les revenus aient dépassé les attentes des analystes au cours du dernier trimestre. MillerKnoll a cité des perspectives macroéconomiques difficiles et des plans partagés pour améliorer les bénéfices et les flux de trésorerie à court terme.

Portefeuille Duckhorn – Les actions ont chuté de plus de 10% un jour après que la société viticole a publié des prévisions pour 2023 plus légères que prévu. Duckhorn prévoit un bénéfice par action ajusté pour l’exercice 2023 de 62 cents à 64 cents, par rapport aux attentes de FactSet de 67 cents par action. La société a également annoncé un chiffre d’affaires du quatrième trimestre fiscal supérieur aux estimations de Wall Street et un bénéfice par action conforme aux attentes.

Enerpac Tool Group – Les actions du fabricant d’outils ont gagné plus de 7% par jour après qu’Enerpac a enregistré des battements sur les bénéfices et les revenus du quatrième trimestre fiscal. Le PDG Paul Sternlieb a déclaré que les perspectives de l’entreprise pour l’exercice 2023 “reflètent un optimisme prudent quant à la poursuite de notre élan alors que nous naviguons dans l’environnement macroéconomique mondial incertain”.

Worthington Industries – Les actions de la société de fabrication industrielle ont chuté de 9% après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le premier trimestre fiscal.

– Tanaya Macheel, Alex Harring, Yun Li et Michelle Fox de CNBC ont contribué au reportage.