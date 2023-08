Apple Card reconnue par JD Power comme la meilleure carte de crédit comarquée pour la satisfaction des clients sans frais annuels

La carte Apple a été reconnu par JD Power pour la troisième année consécutive en tant que meilleure carte de crédit comarquée pour la satisfaction de la clientèle sans frais annuels dans son étude annuelle sur la satisfaction des cartes de crédit aux États-Unis.

JD Power, un leader mondial des informations sur les consommateurs, des services de conseil, des données et des analyses, a décerné jeudi à Apple Card et à l’émetteur Goldman Sachs le titre de meilleure carte de crédit co-marquée pour la satisfaction de la clientèle sans frais annuels après s’être classé n ° 1 dans leur segment basé sur la satisfaction de la carte de crédit américaine, se classant au-dessus de la carte Hilton Honors American Express et de la carte Signature Visa Amazon Prime Rewards.

Apple Card n’est disponible qu’aux États-Unis. Les utilisateurs peuvent effectuer des achats avec leur Apple Card avec Apple Pay sur leur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, ou avec la carte bancaire Apple Card en titane en option, qui ne comporte aucun numéro de carte imprimé ni code de sécurité, ce qui en fait la carte de crédit la plus sécurisée au monde.