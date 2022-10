Apple Card gagne un compte d’épargne

Apple Card vous permettra désormais de collecter votre Daily Cash sur un nouveau compte d’épargne. La société a développé la fonctionnalité avec son partenaire bancaire Goldman Sachs et a déclaré que le nouveau compte serait “à haut rendement” sans révéler les taux d’intérêt réels.

L’argent du jour sera automatiquement déposé sur le compte. Vous pouvez également déposer à partir de votre solde Apple Cash ou d’un compte bancaire externe lié.









Carte Apple

Cupertino proposera également de transférer des fonds vers Apple Cash, le principal compte de dépenses, sans frais.

Daily Cash, qui est ce qu’Apple appelle sa politique de remboursement, restitue 1 % sur tous les achats, 2 % s’ils sont effectués via Apple Pay, ou 3 % si l’argent est dépensé sur Apple Store et certains partenaires comme Uber, Walgreens, T- Mobile et ExxonMobil.

