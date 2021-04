La carte Apple Card est devenue officielle il y a deux ans en tant que première incursion de la société sur le marché des services financiers – avec une carte de crédit, rien de moins. Aujourd’hui, lors de son événement spécial, Apple a annoncé une extension de la carte Apple dans votre groupe de partage familial.

C’est vrai, à partir de mai, si vous êtes aux États-Unis, vous pourrez partager votre carte Apple avec ceux que vous avez dans votre groupe de partage familial Apple, jusqu’à cinq personnes. Ils doivent être âgés de 13 ans ou plus.

Si vous avez une personne spéciale dans votre vie qui a 18 ans ou plus, vous pouvez l’inviter à devenir copropriétaire de votre carte Apple. Cela vous permet à tous les deux de construire votre historique de crédit ensemble, et vous bénéficiez également de la flexibilité d’une limite de crédit combinée et de la «transparence des dépenses de l’autre», ce qui peut être un bogue ou une fonctionnalité selon la façon dont vous voyez les choses. Et la vie.

Quoi qu’il en soit, Apple dit que la chose du copropriétaire permet également aux gens de « partager la responsabilité des paiements », car tout doit être partagé maintenant. J’ai hâte que des histoires à ce sujet apparaissent quelque part dans le futur.

Les clients Apple Card existants peuvent fusionner leurs comptes s’ils souhaitent bénéficier de la flexibilité d’une limite de crédit partagée plus élevée tout en conservant le TAP inférieur des deux comptes.

Le programme de remise en argent d’Apple (Daily Cash) fonctionnera pour les copropriétaires et les autres personnes avec lesquelles vous partagez votre Apple Card (ceux qui sont dans cette position mais ne sont pas copropriétaires sont appelés participants dans le jargon Apple).

Pour participants, le propriétaire (ou les copropriétaires) peut fixer des limites de dépenses et il existe également des «contrôles pour aider à enseigner des habitudes financières intelligentes et sûres», de sorte que les personnes les mieux adaptées au rôle de participant sont probablement ses enfants.

