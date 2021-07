Apple brevète la conception de lentilles périscopiques avec deux prismes, LG et Corning travaillant sur des lentilles liquides

Selon une prévision de l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple n’ajoutera pas d’objectif périscope aux iPhones avant 2023. Mais la société travaille définitivement sur le sujet et détient au moins deux brevets sur les périscopes.

L’un a été déterré par Apple manifestement plus tôt aujourd’hui et montre un système de périscope avec deux prismes et une pile de lentilles entre les deux. Cette pile fournira une mise au point automatique et peut également être configurée pour effectuer une stabilisation optique de l’image.

Ceci est intéressant car les périscopes typiques que nous avons vus dans les smartphones n’ont qu’un seul objectif et il est également utilisé à des fins OIS, pas les objectifs qui le suivent. Le brevet d’Apple offre cependant la possibilité d’utiliser un ou les deux prismes pour faire OIS.

Il semble que les principales préoccupations soient de garder le module mince (petite hauteur z) et de garder l’ouverture à f/2,4 ou plus lumineuse. Le brevet ne mentionne que le zoom optique 3x, ce qui est également réalisable avec les objectifs traditionnels.

Hier, L’élec a rapporté que LG InnoTek et Corning font des recherches sur les lentilles liquides et ont déposé neuf brevets aux États-Unis (qui appartiennent à 50/50). Les deux sociétés ont également partagé plusieurs autres brevets connexes aux États-Unis et en Corée.

Le premier objectif liquide sur mobile a été présenté sur le Mi Mix Fold de Xiaomi, où il a été utilisé pour transformer le téléobjectif (normalement utilisé pour les photos agrandies) en un objectif macro qui peut se concentrer à seulement 3 cm.

Apparemment, les lentilles liquides ont également des applications dans les conceptions de périscopes. Un initié affirme que cela peut être utilisé pour contourner les brevets de zoom périscope détenus par la filiale de Samsung, Corephotonics. Il y a un peu d’histoire ici, car Corephotonics a intenté une action en justice contre Apple en 2019 pour violation de plusieurs de ses brevets par la technologie à double caméra des iPhones.

Source 1 | Via 1 | Via 2 | Source 2 | Source 3