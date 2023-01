Apple “Bonjour demain!” La bande-annonce ressemble à “Mad Men” avec des jetpacks

Voici le pitch : Mad Men avec des jetpacks. Vendu!

Découvrez la bande-annonce du nouveau Apple TV Plus série Bonjour demain! (Oui, le point d’exclamation fait partie du titre, je ne suis pas seulement surexcité par cette chose. Mais je le suis aussi un peu.) La série se déroule dans une alternative bizarre des années 1950, où les banlieues aux tons pastel, les costumes pointus et les chapeaux vintage sont associés à des robots et des voitures volantes. L’ambiance de science-fiction rétro décalée ressemble un peu à Ne t’inquiète pas chérie, et je suis là pour ça. L’émission met en vedette Billy Crudup et Hank Azaria en tant que vendeurs faisant du porte-à-porte colportant une nouvelle vie – sur la lune. Pensez-y comme Death of a Salesman rencontre The Jetsons.

Bonjour demain! diffusé le 17 février sur Apple TV Plus.

Haneefah Wood, Alison Pill, Nicholas Podany, Dewshane Williams, Matthew Maher et Jacki Weaver, nominé aux Oscars, sont également à l’affiche.

