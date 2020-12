Apple a menacé mardi de supprimer des applications de son App Store largement utilisé si elles ne se conformaient pas à une fonctionnalité privée à venir permettant aux utilisateurs d’empêcher les annonceurs de les suivre dans différentes applications. La nouvelle fonctionnalité, baptisée App Tracking Transparency, devait initialement faire ses débuts cette année, mais a été retardée pour donner aux développeurs plus de temps pour apporter des modifications à leurs applications et résoudre les problèmes de confidentialité.

Certaines entreprises technologiques et annonceurs, tels que Facebook, ont critiqué le changement prévu, affirmant qu’il pourrait nuire de manière disproportionnée aux petits développeurs tels que les sociétés de jeux. Mais Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle chez Apple, a déclaré que les utilisateurs devraient savoir quand ils sont suivis sur différentes applications et sites Web. «Au début de l’année prochaine, nous commencerons à exiger que toutes les applications qui souhaitent le faire obtiennent la permission explicite de leurs utilisateurs, et les développeurs qui ne respectent pas cette norme peuvent voir leurs applications retirées de l’App Store», a-t-il déclaré à la conférence européenne Conférence sur la protection des données et la confidentialité.

La nouvelle fonctionnalité nécessitera une notification contextuelle indiquant que l’application « souhaite obtenir la permission de vous suivre sur les applications et les sites Web appartenant à d’autres sociétés ». Les entreprises de publicité numérique s’attendent à ce que la plupart des utilisateurs refusent d’accorder cette autorisation.

«Lorsque le suivi invasif est votre modèle commercial, vous avez tendance à ne pas accueillir la transparence et le choix des clients», a déclaré Federighi, rejetant les critiques sur la nouvelle fonctionnalité. «Nous avons besoin que le monde voit ces arguments pour ce qu’ils sont: une tentative effrontée de maintenir le statu quo qui porte atteinte à la vie privée.»

Facebook et Google sont les plus grands parmi des milliers d’entreprises qui suivent les consommateurs en ligne pour connaître leurs habitudes et leurs intérêts et leur proposer des publicités pertinentes.

Apple lui-même a été critiqué le mois dernier ici lorsqu’un groupe autrichien de protection de la vie privée, dirigé par le militant Max Schrems, a déposé une plainte auprès des organismes de surveillance de la protection des données en Allemagne et en Espagne, alléguant qu’un outil de suivi en ligne utilisé dans ses appareils enfreignait le droit européen. Apple a réfuté l’accusation, la qualifiant de « factuellement inexacte ».

Federighi a déclaré que l’industrie s’adapterait pour fournir une publicité efficace sans suivi invasif.

«Pour réussir cela, il faudra du temps, de la collaboration, de l’écoute – et un véritable partenariat dans l’ensemble de l’écosystème technologique. Mais nous pensons que le résultat sera transformateur. »