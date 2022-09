Apple Axes iPhone Mini Line après que les petits téléphones n’aient pas réussi à attirer les fans

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Les nouvelles offres iPhone 14 d’Apple n’incluent pas de version Mini. La fin apparente de la plus petite ligne téléphonique est survenue lorsque Apple a annoncé l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, chacun avec des écrans de 6,1 pouces ou plus, à son Événement de lancement de produit de septembremais rien dans une taille plus petite.

Analyse du marché extérieur prévue la disparition de la Mini ligne en 2021, sur la base de faibles ventes. Une analyse indépendante a révélé que l’iPhone 13 Mini représentaient 3 % des ventes de téléphones d’Apple au premier trimestre 2022, selon les données de Consumer Research Intelligence Partners. C’était encore pire que les 5% des ventes que l’iPhone 12 Mini aurait représenté au premier semestre 2021, selon Counterpoint.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La ligne Mini comportait des téléphones avec appareil photo et processeur similaires caractéristiques à leurs grands cousins. Les Minis sont également venus avec une étiquette de prix plus petite pour correspondre à leurs écrans plus petits.

La fin du Mini ne rend pas les phablets à grand écran obligatoires pour les personnes qui veulent un nouvel iPhone. Pomme encore vend son iPhone SE, qui a fait l’objet d’une mise à niveau plus tôt cette année, avec un écran de 4,7 pouces que la société qualifie de “convivial pour la poche”. De plus, l’iPhone 13 Mini est toujours en vente.