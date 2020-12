Apple a dévoilé les gagnants de son App Store Best of 2020. La société dans un article de blog a annoncé 15 meilleures applications et jeux qui se sont révélés essentiels pour rendre la vie « plus facile » et « plus saine » en 2020, également appelée année COVID par beaucoup. Apple explique que ces «meilleures applications» sur l’App Store d’Apple ont été choisies sur la base de la qualité, de la conception créative, de la convivialité et de la technologie. La meilleure application sur iOS pour 2020 a été décernée à l’application de fitness et de bien-être, Wakeout, qui avait également remporté le même titre en 2017. De plus, le prix de la meilleure application pour Apple iPad et Apple Mac pour cette année a été attribué à Zoom et Fantastical, respectivement.

Notamment, Disney + et Endel ont remporté le prix de la meilleure application Apple TV et de l’application Apple Watch, respectivement pour cette année. Passant au jeu, le prix du meilleur jeu iPhone de l’année a été décerné à Genshin Impact, tandis que les légendes de Runeterra ont remporté le jeu iPad de 2020. Pour les appareils Mac, Disco Elysium a fourni que ZA / UM a reçu le prix du jeu Mac de l’année. Alors que les Dandara Trials of Fear et Sneaky Sasquatch ont respectivement remporté le titre de jeu Apple TV de l’année et de jeu d’arcade Apple de l’année.

En ce qui concerne les tendances des applications de l’année, Apple a reconnu cinq applications qui « ont mené à une très grande majorité une tendance à l’utilité ». Dans cette catégorie, la société a mentionné l’application de bien-être et de méditation Shine, l’application d’apprentissage en ligne Explain Everything Whiteboard, l’application de chat Caribu pour les enfants, l’application caritative ShareTheMeal et l’application de jeu populaire Pokemon Go. « Pokemon Go a réinventé son gameplay extérieur populaire avec des expériences à la maison », a ajouté la société. Les gagnants du Best of 2020 de l’Apple App Store recevront en outre un souvenir inspiré de l’icône bleue emblématique de l’App Store. Le souvenir est composé à 100% d’aluminium recyclé, avec le nom du gagnant gravé sur l’autre face.

Plus tôt cette semaine, Google avait également publié une liste des meilleures applications sur son Play Store India pour l’année 2020. Le prix de la meilleure application Android a été décerné à l’application de bien-être, Meditate with Wysa tandis que pour le jeu, les légendes de Runeterra qui a actuellement plus de 50 téléchargements de lakh sur Google Play Store ont remporté le prix du meilleur jeu pour 2020.