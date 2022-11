Apple avertit que les restrictions de Covid en Chine nuisent à la production d’iPhone

Pomme a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il a temporairement réduit la production d’iPhone 14 en raison des restrictions de Covid-19 dans sa principale usine d’assemblage d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max à Zhengzhou, en Chine.

L’usine, exploitée par Foxconn, fonctionne à “capacité considérablement réduite”, Pomme a dit. Il a averti qu’il expédierait moins d’unités et que les clients connaîtraient des temps d’attente plus longs lors de la commande d’appareils.

L’avertissement d’Apple évoque la possibilité qu’il vende moins d’iPhones au cours du trimestre de décembre, car il a du mal à en fabriquer suffisamment pour répondre à la demande. Il avait précédemment signalé un ralentissement de la croissance au cours du trimestre de décembre le mois dernier.

Il a déclaré qu’il continuait de voir une forte demande pour les modèles concernés, qui sont plus chers que les autres modèles d’iPhone et commencent à 999 $ et 1099 $.

La semaine dernière, la Chine a ordonné des fermetures à Zhengzhou, où Apple réalise la majorité de sa production d’iPhone. L’usine en Chine est aux prises avec employés fuyant l’établissement en raison de ses politiques et épidémies de Covid, selon Reuters.

La Chine continue de poursuivre une politique «zéro-Covid» qui exige que des installations comme l’installation iPhone à Zhengzhou fonctionnent en «boucles fermées», où les travailleurs s’isolent dans des dortoirs et travaillent dans des usines séparées du monde extérieur.

Il faut actuellement 31 jours pour recevoir un iPhone 14 Pro s’il est commandé sur le site Web d’Apple, ce qui est plus long que le délai moyen de 2 jours pour les modèles d’iPhone moins chers, a déclaré dimanche l’analyste de JPMorgan Samik Chatterjee dans une note.