Apple aux prises avec le poids et les verres correcteurs pour Vision Pro

Selon la dernière newsletter de Mark Gurman, Apple travaille sans relâche pour résoudre deux gros problèmes avec son casque VR/AR, le Vision Pro. Les personnes ayant eu la chance de jouer avec le Vision Pro se plaignent du poids ainsi que de l’incompatibilité de l’appareil avec différents types de lunettes de vue.

Pour le Vision Pro de nouvelle génération, Apple prévoit une réduction drastique de la taille et une amélioration de l’efficacité, de sorte qu’il ne nécessitera pas une batterie externe aussi grosse. En fait, Apple avait initialement prévu de lancer le Vision Pro avec une batterie intégrée, mais en raison du poids supplémentaire, il a opté pour une source de batterie externe et un câble.

Dans le but de rendre le Vision Pro plus léger et plus compact, la société a dû faire un énorme compromis avec les objectifs. Il n’y a tout simplement pas assez de place pour les lunettes à l’intérieur du casque. Une façon de résoudre ce problème consiste à expédier des Vision Pro sur mesure aux utilisateurs équipés des verres correcteurs appropriés. Cela rendrait cependant impossible le partage du casque et sa revente.

De plus, les combinaisons de lentilles sont bien trop nombreuses pour qu’un seul OEM puisse les gérer et ce sera un énorme problème pour les magasins de détail, qui doivent avoir toutes les combinaisons en stock. De plus, Apple devrait devenir un fournisseur de soins de santé et obtenir une licence pour vendre les verres correcteurs nécessaires.

Dans l’ensemble, nous sommes loin d’avoir un Vision Pro de deuxième génération, mais le dernier rapport nous donne un aperçu de ce à quoi s’attendre à l’avenir de la division AR/VR d’Appel.

